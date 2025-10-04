Un emotivo encuentro entre un cubano y Daddy Yankee se ha vuelto viral en TikTok, luego de que el usuario @jr_305cartel compartiera el momento en que cumplió uno de los sueños de su niñez: conocer en persona al legendario reguetonero puertorriqueño.

“Quién me conoce sabe a quién tengo al lado. Te quiero con la vida, hermano”, expresó visiblemente emocionado el joven cubano, mientras abrazaba al artista en plena calle. En respuesta, Daddy Yankee le dedicó unas palabras llenas de afecto: “Bendiciones para ti. Dios te bendiga, papá. Mucha salud para ti y tu familia”.

El video, que ya ha acumulado miles de reproducciones, generó una ola de comentarios en los que se mezclaron la admiración, la crítica y la emoción.

Algunos usuarios cuestionaron su reacción. Uno preguntó: “¿Es un dios o qué?”, a lo que @jr_305cartel respondió: “No hermano, es Daddy Yankee, el cantante de reguetón. ¿Tú no sabes quién es?”. Otro escribió: “Nada más te faltó darle un beso en la boca”, y el cubano, con humor, contestó: “Me dio pena porque estaba en la calle”.

También compartió detalles del encuentro: “Estaba solo en el gimnasio y salió solo. Fue ahí donde aproveché para pedirle unos segundos. Increíble persona. Lo abracé como un niño chiquito, mano”. En otro comentario reconoció: “Mano, me pongo a leer comentarios y miro el video y es inevitable que los ojos se me partan, como un niño chiquito, te lo juro”.

A las críticas de quienes consideraron exagerada su reacción, respondió con claridad: “Haz lo que tengas deseos de hacer, no le debes a nadie”. Y remató con una frase que resume su emoción: “Así soy hermano, desde niño es el mío. Tremenda experiencia. Lo máximo”.

Entre los cientos de reacciones también hubo quienes compartieron su entusiasmo: “Qué felicidad tan grande de conocerlo”, “Tremenda emoción, bro”, “Yo también lloraría” y “Mi sueño es conocerlo algún día”.

Daddy Yankee, retirado oficialmente de los escenarios desde 2023, sigue siendo una figura central del género urbano y un ídolo para varias generaciones de jóvenes en América Latina y el mundo. Este video es una prueba de cómo su influencia traspasa la música y toca fibras personales profundas, especialmente entre quienes crecieron con sus éxitos.

La emoción que despierta el llamado Big Boss no se limita a los fanáticos. La semana pasada también protagonizó otro momento memorable al encontrarse con el artista cubano Bebeshito en Miami, a quien reconoció por su nombre y elogió públicamente: “Tienes mucho talento. Muchas bendiciones, a ti y a tu tierra que amo mucho.” Un gesto que, al igual que este video viral, confirma el respeto y la inspiración que Daddy Yankee sigue generando en toda una nueva generación de artistas cubanos.

Preguntas frecuentes sobre el emotivo encuentro entre un cubano y Daddy Yankee