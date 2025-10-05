Trump arremete contra Google: exige que Univisión vuelva a YouTube o “los republicanos perderán”

Vídeos relacionados:
El presidente estadounidense Donald Trump criticó públicamente a Google este sábado por excluir a Univision del paquete básico de YouTube TV, y exigió que el canal regrese a la plataforma "por una cuestión de justicia".
En un mensaje publicado en Truth Social, Trump escribió: “Espero que Univision, una gran y muy popular cadena hispana, pueda volver al asombroso Google/YouTube, ya que ha sido eliminada de su paquete, lo cual es MUY MALO para los republicanos en las próximas elecciones intermedias”.
Trump destacó que Univision “fue muy buena conmigo con su especial político más visto” y aseguró que gracias a esa cobertura logró establecer un “récord republicano en votación hispana”.
La cadena en español más grande de Estados Unidos acusó a Google de discriminación tras la decisión de retirar su señal del paquete estándar de YouTube TV a partir del 30 de septiembre de 2025.
La medida obliga a los usuarios a pagar 15 dólares adicionales por un paquete especial en español, elevando el costo total a casi 100 dólares mensuales.
Univision considera esta decisión como un "impuesto hispano" que penaliza económicamente a millones de hogares latinos que dependen del canal para acceder a noticias, entretenimiento y deportes en su idioma.
En una carta abierta, el CEO de TelevisaUnivision, Daniel Alegre, advirtió que la exclusión impactará negativamente a la comunidad hispana, especialmente durante eventos críticos como:
Lo más leído hoy:
- La redistribución de distritos electorales en estados clave como Texas y California.
- Las elecciones a gobernador en Nueva Jersey y Virginia.
- Las elecciones intermedias de 2026 en Florida, Georgia y otros estados.
La empresa inició una campaña pública bajo el lema “Haz lo correcto, Google”, para exigir la reincorporación de Univision al paquete básico y denunciar lo que considera un uso abusivo del poder de mercado por parte de la tecnológica.
La decisión de Google ha generado fuertes críticas entre líderes comunitarios, medios y usuarios, quienes denuncian que esta exclusión limita el acceso a información en español y pone en riesgo la participación democrática de una comunidad clave en el panorama político estadounidense.
La campaña de Univision incluye anuncios de página completa en periódicos de ciudades con alta población latina como Miami, Los Ángeles, Houston, San Antonio y Dallas, con el objetivo de presionar públicamente a Google y evitar que se imponga una barrera económica adicional a los latinos para informarse en su idioma.
El conflicto ha tomado una dimensión política mayor con la intervención del presidente Trump, quien ve en esta disputa un posible impacto negativo para su partido en los próximos comicios.
Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre Trump, Google y Univision
¿Por qué Donald Trump critica a Google por la exclusión de Univision?
Donald Trump criticó a Google por excluir a Univision del paquete básico de YouTube TV, argumentando que esta decisión perjudica a los republicanos en las próximas elecciones intermedias al limitar el acceso de la comunidad hispana a información en su idioma.
¿Qué impacto tiene la exclusión de Univision en la comunidad hispana?
La exclusión de Univision de YouTube TV afecta económicamente a millones de hogares latinos que dependen del canal para acceder a noticias, entretenimiento y deportes en español. Univision ha denunciado la medida como un "impuesto hispano".
¿Qué acciones ha tomado Univision para revertir la decisión de Google?
Univision ha lanzado una campaña pública bajo el lema “Haz lo correcto, Google”, exigiendo la reincorporación al paquete básico de YouTube TV. La campaña incluye anuncios en periódicos de ciudades con alta población latina y busca presionar públicamente a Google para revertir la decisión.
¿Qué posibles efectos podría tener este conflicto en las elecciones futuras?
La exclusión de Univision podría limitar la participación democrática de la comunidad hispana y, según Trump, perjudicaría a los republicanos en las próximas elecciones, dado que Univision es una fuente clave de información para votantes hispanos.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.