Dos fallecidos y dos desaparecidos tras intensas lluvias en Santiago de Cuba

Las fuertes lluvias asociadas a la Tormenta Tropical Imelda golpearon durante el fin de semana la provincia de Santiago de Cuba y el resto de la zona oriental de la isla, dejando un saldo humano y material considerable.

Dos hombres, de 53 y 60 años, perdieron la vida tras el derrumbe de sus viviendas, mientras que otras dos personas permanecen desaparecidas en los municipios de Contramaestre y Mella, de acuerdo con el oficialista diario Granma. Las labores de búsqueda y rescate continúan activas.

El gobernador Manuel Falcón Hernández confirmó las muertes y explicó que el fenómeno hidrometeorológico afectó de manera significativa varios territorios, provocando no solo tragedias humanas, sino también severos daños en infraestructuras y viviendas.

Búsqueda contrarreloj y daños generalizados

Equipos de búsqueda y rescate continúan desplegados en las zonas más afectadas para localizar a las personas desaparecidas, en coordinación con la Defensa Civil. Las autoridades priorizan la atención a las familias damnificadas, mientras se evalúan los daños provocados por las intensas precipitaciones.

Entre las afectaciones más relevantes se reportan daños en inmuebles residenciales, así como en instalaciones de los sectores de Salud y Educación, sobre todo en zonas vulnerables de la Ciudad Héroe y el municipio de Guamá, donde las lluvias golpearon con fuerza.

Llamado a la población

Las autoridades locales han insistido en la importancia de mantener la disciplina y acatar las orientaciones de los órganos competentes, ya que las condiciones meteorológicas continúan siendo inestables en el oriente cubano.

La Tormenta Tropical Imelda, aunque no impactó directamente el territorio nacional, ha dejado una estela de lluvias intensas y daños en Santiago de Cuba, recordando la fragilidad de muchas comunidades ante fenómenos naturales.

Impacto de las lluvias en Santiago de Cuba tras el paso de la Tormenta Tropical Imelda