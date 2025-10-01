Dos fallecidos y dos desaparecidos tras intensas lluvias en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
Las fuertes lluvias asociadas a la Tormenta Tropical Imelda golpearon durante el fin de semana la provincia de Santiago de Cuba y el resto de la zona oriental de la isla, dejando un saldo humano y material considerable.
Dos hombres, de 53 y 60 años, perdieron la vida tras el derrumbe de sus viviendas, mientras que otras dos personas permanecen desaparecidas en los municipios de Contramaestre y Mella, de acuerdo con el oficialista diario Granma. Las labores de búsqueda y rescate continúan activas.
El gobernador Manuel Falcón Hernández confirmó las muertes y explicó que el fenómeno hidrometeorológico afectó de manera significativa varios territorios, provocando no solo tragedias humanas, sino también severos daños en infraestructuras y viviendas.
Búsqueda contrarreloj y daños generalizados
Equipos de búsqueda y rescate continúan desplegados en las zonas más afectadas para localizar a las personas desaparecidas, en coordinación con la Defensa Civil. Las autoridades priorizan la atención a las familias damnificadas, mientras se evalúan los daños provocados por las intensas precipitaciones.
Entre las afectaciones más relevantes se reportan daños en inmuebles residenciales, así como en instalaciones de los sectores de Salud y Educación, sobre todo en zonas vulnerables de la Ciudad Héroe y el municipio de Guamá, donde las lluvias golpearon con fuerza.
Llamado a la población
Las autoridades locales han insistido en la importancia de mantener la disciplina y acatar las orientaciones de los órganos competentes, ya que las condiciones meteorológicas continúan siendo inestables en el oriente cubano.
Lo más leído hoy:
La Tormenta Tropical Imelda, aunque no impactó directamente el territorio nacional, ha dejado una estela de lluvias intensas y daños en Santiago de Cuba, recordando la fragilidad de muchas comunidades ante fenómenos naturales.
Impacto de las lluvias en Santiago de Cuba tras el paso de la Tormenta Tropical Imelda
¿Cuáles fueron las consecuencias de la Tormenta Tropical Imelda en Santiago de Cuba?
La Tormenta Tropical Imelda causó dos muertes, dos desapariciones y severos daños en infraestructuras y viviendas. Las lluvias intensas provocaron derrumbes, deslizamientos de tierra e inundaciones en diversas zonas de Santiago de Cuba, afectando gravemente a la población local.
¿Qué medidas están tomando las autoridades ante los daños causados por las lluvias?
Las autoridades están priorizando la atención a las familias damnificadas y la recuperación de infraestructuras dañadas. Equipos de búsqueda y rescate continúan trabajando para localizar a las personas desaparecidas, en coordinación con la Defensa Civil. Además, se están evaluando los daños y se llama a la población a mantener la disciplina ante las condiciones meteorológicas inestables.
¿Cómo ha respondido la comunidad de Santiago de Cuba a la emergencia?
La comunidad ha tenido que actuar por su cuenta ante la falta de respuesta institucional. Vecinos de Santiago de Cuba se organizaron para destapar tragantes obstruidos y evitar que sus casas se inundaran, demostrando una vez más la capacidad del pueblo para enfrentarse a emergencias, a pesar de la inacción del gobierno.
¿Qué problemas estructurales se han evidenciado con las lluvias en Santiago de Cuba?
Las lluvias han puesto al descubierto la vulnerabilidad de la infraestructura urbana y la falta de mantenimiento adecuado. Los sistemas de drenaje deficientes y las soluciones temporales en infraestructura agravan los daños cada vez que ocurren lluvias intensas, lo que resalta la necesidad de soluciones estructurales efectivas para evitar futuras tragedias.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.