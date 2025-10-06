Facundo se suma al trabajo voluntario desde Miami, pero en modo dirigente

El popular personaje Facundo Correcto, del programa Vivir del cuento, se unió a su manera a las recientes jornadas de limpieza impulsadas por el régimen cubano, aunque lo hizo desde el exilio y con un claro tono de burla.

En un video publicado en su perfil de Facebook, Facundo aparece en el patio de su casa en Cape Coral, Florida —donde construye una piscina— vestido con su clásica guayabera blanca y portando un rastrillo. Desde allí, simula participar en un "trabajo voluntario", al más puro estilo de los dirigentes cubanos que posan para las cámaras mientras fingen trabajar.

"Imagínese, compatriota, me demoré porque estaba yo ahora en la merienda, ahí con todos los dirigentes... que cada cual iba a su trabajo voluntario. Venga, vamos a comenzar, arriba, venga", dice Facundo en tono teatral, antes de posar varias veces con la pala. Luego, remata: "¿Ya? ¿Ya es suficiente? Bueno, hasta luego. Nos vemos en el próximo trabajo voluntario".

El sketch humorístico llega tras la puesta en escena protagonizada por Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, quienes participaron en una jornada de higienización en los jardines del Palacio de la Revolución, vistiendo ropa y calzado de lujo mientras posaban para la prensa oficial.

Díaz-Canel llevaba unas botas alemanas marca Lowa, valoradas en más de 200 dólares, y Marrero unos tenis Skechers, una marca estadounidense que ronda los 90 dólares. El gesto fue duramente criticado por los cubanos en redes sociales, que calificaron la jornada como “teatro de domingo” y acusaron a la cúpula de limpiar el Palacio mientras la verdadera basura sigue desbordando las calles.

“Se pusieron a limpiar el Palacio, pero la basura son ustedes”, escribió un internauta en X. Otro comentó: “Lo que se multiplica es el teatro, no el bienestar”.

Mientras tanto, brigadas de trabajadores estatales, policías y reclutas fueron movilizados a las calles de La Habana y otras provincias para enfrentar la crisis de recogida de basura. Pese al esfuerzo, el propio Díaz-Canel reconoció que no existe un plan sostenible. "Todos se preguntan cómo la vamos a sostener", admitió, apelando nuevamente a la “iniciativa popular”.

Poco después, el comediante subió otro post titulado “Aquí un domingo de trabajo voluntario”, en el que yuxtapone su imagen escenificada con fotografías reales de las brigadas movilizadas por el régimen en Cuba. La comparación visual refuerza la crítica al carácter performativo de estas jornadas y a la propaganda estatal que las acompaña.

Las calles de La Habana, con montones de desechos acumulados, apagones, escasez de agua potable y cacerolazos recientes en barrios como Centro Habana y Regla, son reflejo del deterioro nacional. En contraste, Facundo utiliza el humor para exponer esa desconexión entre las élites del poder y la realidad de un país sumido en el caos.

