Díaz-Canel sobre recogida de basura en La Habana: "Todos se preguntan cómo la vamos a sostener"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel admitió este domingo que la recogida de basura en La Habana no tiene un plan sostenible de respaldo.

“Hicimos un esfuerzo este fin de semana, pero no vamos a resolverlo todo. Habrá que seguir. Ya la gente vio una reacción. Ahora lo que todos se preguntan es cómo se va a sostener. Bueno, lo vamos a sostener si todos trabajamos. Todos los días hay que sistematizar y, cada cierto tiempo, hay que hacer un ejercicio como este”, declaró Díaz-Canel.

El gobernante aseguró que con su estrategia, la situación higiénico sanitaria de La Habana estará "mejor que como estábamos la semana pasada".

Este fin de semana el régimen movilizó a trabajadores estatales, reclutas y policías para limpiar una ciudad que lleva años colapsada por la acumulación de desechos. Sin embargo, el propio mandatario reconoció que la convocatoria fue insuficiente.

“Se ha movilizado una gran parte, pero algunos no han acudido y creen que otros son los que tienen que resolver el problema”.

El problema con la recogida de desechos no es solo en la capital. Se debe a múltiples factores, entre los que destacan la falta de combustible y el mal manejo de los residuos en el país.

Lejos de ofrecer soluciones estructurales, Díaz-Canel apeló a la iniciativa popular. “Creo que la gente, movida por el ejemplo de La Habana, hará lo suyo también en cada territorio”, dijo.

Las declaraciones ocurrieron durante una jornada en la que el gobernante y el primer ministro, Manuel Marrero, se “sumaron” a las labores de limpieza en zonas cercanas al Palacio de la Revolución, rodeados de funcionarios y cámaras.

A pesar de lo mediático del operativo, la situación sigue siendo crítica. Desde hace años los ciudadanos están denunciado en redes sociales las montañas de basura que se acumulan en esquinas, solares y portales de La Habana y otras ciudades del país.

Cuando llueve, los desperdicios flotan por las calles, entrando en viviendas, hospitales y escuelas. En septiembre, incluso el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, admitió la magnitud del colapso sanitario. “Esa basura no está contenida: está regada por toda La Habana”, escribió en Facebook.

“Los montes de basura, como testigos silentes de nuestra inercia, se acumulaban en esquinas, solares y márgenes”, aseguró el titular de CITMA y alertó que el problema es de carácter “sanitario, ambiental, social y espiritual”. En su criterio no basta con camiones y brigadas improvisadas, sino que se requiere un cambio profundo.

