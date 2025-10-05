Díaz-Canel y Marrero se apuntan a “jornada de higienización” y cubanos responden: “La basura son ustedes”

Vídeos relacionados:
El gobernante Miguel Díaz-Canel y el primer ministro del régimen Manuel Marrero Cruz han querido salir en la foto y “sumarse a la jornada de higienización” convocada en La Habana en medio de la crisis de insalubridad.
“El presidente Díaz-Canel participó esta mañana en labores de higienización de La Habana, junto a trabajadores del Palacio de la Revolución y el Comité Central, el primer ministro Marrero Cruz, el secretario de Organización, Dr. Roberto M. Ojeda, y otros dirigentes del país”, se lee en un hilo de X de la Presidencia Cuba.
Según muestran las imágenes, en otra muestra más de la desconexión entre la élite gobernante y el pueblo cubano: Díaz-Canel asistió al trabajo voluntario con unas botas Lowa (Alemanas) de más de 200 dólares, mientras que Marrero calzaba unos tenis deportivos Sketchers, una marca estadounidense que deben costar entre unos 80 o 90 dólares.
El gobierno convocó este fin de semana a una jornada para limpiar las calles de una Habana inundada de basura para la que movilizaron a reclutas, policías y trabajadores estatales. Aún así Díaz-Canel reconoció que la convocatoria no salió como esperaba.
“Pero todo no es color de rosa. Se ha movilizado una gran parte, pero algunos no han acudido y creen que otros son los que tienen que resolver el problema”, dijo.
El gobernante espera que su convocatoria movilice al país: “Creo también que ahora la gente movida por La Habana hará lo suyo en cada territorio. Al final lo que se multiplica es el esfuerzo de las cubanas y los cubanos por el bienestar de todos, destacó el mandatario”.
Sin embargo, la crisis estructural no parece tener solución: “El tema no ha sido solo higienización. Se está trabajando fuertemente en el tema eléctrico, se está trabajando fuertemente en mejorar el abasto de agua a la población en la ciudad, se justificó.
Para muchos cubanos, el gesto de Díaz-Canel viene a ser otro paripé de la élite frente a un país que se hunde sin que ellos aporten soluciones.
“Se pusieron a limpiar el Palacio, pero la basura son ustedes”, dijo un cubano; “Teatro de domingo”, sentenció otro.
Las calles de La Habana se han convertido en símbolo visible del deterioro nacional. Los montones de desechos acumulados, el hedor persistente, los apagones interminables y la escasez de agua potable son el retrato cotidiano de una capital sumida en el caos.
A ello se suman las recientes protestas y cacerolazos registrados en barrios como Centro Habana y Regla, donde vecinos salieron a exigir soluciones ante la falta de electricidad y agua durante días consecutivos.
