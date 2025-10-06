Yotuel celebra sus 49 con un mensaje lleno de gratitud: "Gracias a la vida, que me ha dado tanto"

El cantante cubano Yotuel Romero celebró este 6 de octubre su cumpleaños número 49 con una energía arrolladora y un mensaje cargado de gratitud para una de las personas más especiales de su vida.

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió un video donde se le ve lleno de vitalidad y agradecimiento por su hermosa familia, mientras sostiene globos dorados con el número de su nueva edad y luciendo su físico impecable bajo el sol.

“Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Me dio la fuerza del barrio, la fe de mi madre, la risa inigualable de mis hijos, y la música que me recuerda siempre de dónde vengo. Pero me dio a ella la mujer que convirtió mis días en hogar, la que me mira y me ve más allá del artista, la que cura mis silencios con amor, la que camina conmigo sin miedo, la que hace que todo esto valga la pena, Beatriz Luengo”, escribió en su publicación.

El emotivo texto refleja el espíritu agradecido de Yotuel, quien no dejó pasar la ocasión para dedicar estas palabras a su pareja, la también cantante y actriz española Beatriz Luengo, a quien calificó como su compañera de vida, inspiración y refugio.

Los seguidores del integrante de Orishas no tardaron en llenar la publicación de mensajes de cariño, admiración y felicitaciones, destacando no solo su talento, sino también su calidad humana.

A sus 49 años, Yotuel continúa siendo una figura clave de la música urbana y una voz influyente entre los cubanos dentro y fuera de la isla. Su compromiso con la libertad de Cuba, su arte y su familia siguen marcando su trayectoria.

