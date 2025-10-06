El romántico mensaje de Johayron a su novia Dane por su cumpleaños que derrite las redes: “La más bella”

Johayron celebra el cumpleaños de su novia Dane Batista con tiernas publicaciones en Instagram. Su amor es inspiración y destaca su conexión con el público en redes sociales.

Lunes, 6 Octubre, 2025 - 09:07

Johayron y su novia Dane
Johayron y su novia Dane Foto © Johayron / Instagram

El reguetonero cubano Johayron celebró este lunes el cumpleaños de su novia, la influencer y modelo Dane Batista, con románticas publicaciones en sus historias de Instagram.

En una de las imágenes compartidas, el artista aparece junto a Dane en una foto en blanco y negro tomada frente al espejo, acompañada de un mensaje cargado de cariño:

“Hoy le canto a la más bella, a la que me inspira y cada sueño se cumple a su lado. Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió Johayron junto a un emoji de corazón enamorado.

Johayron / Instagram

En otra historia, el cantante mostró su lado más divertido con una foto de ambos durante una salida nocturna, en la que comentó con humor:

“Doble, porque también otro año más aguantándome, eso lleva premio”, añadió entre risas, etiquetando a la joven.

Johayron / Instagram

La pareja, que ha compartido momentos de su relación en redes sociales, vive una historia de amor que ha captado la atención de los seguidores del artista. La cubana es una de sus principales fuentes de inspiración.

Johayron, uno de los exponentes más populares del reguetón cubano actual, combina su carrera musical con una presencia constante en redes, donde mantiene una estrecha conexión con su público y no duda en mostrar su faceta más personal.

Puedes conocer más sobre la historia de amor entre Johayron y Dane Batista en este artículo de CiberCuba.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

