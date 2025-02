El cantante Johayron, del popular dúo Charly & Johayron, celebró su cumpleaños por todo lo alto en Cuba, rodeado de amor y con una sorpresa muy especial por parte de su novia, Dane Batista.

Aprovechando la celebración del Día del Amor y la Amistad, la pareja disfrutó de un día inolvidable, lleno de sonrisas, abrazos y momentos especiales. En las imágenes compartidas en redes sociales, se les ve felices y cómplices, mientras celebraban junto a amigos y familiares.

Dane Batista no escatimó en detalles y, además de sorprender a su chico con esta fiesta a la que no le faltó detalle, le hizo un regalo muy especial a Johayron: una PlayStation 5.

"Feliz cumple, mi amor. Que todo lo lindo de este mundo te alcance y que todos tus sueños se hagan realidad. Eres una persona maravillosa, gracias por ser la persona que tanto esperé, te amo", expresó Dane en su dedicatoria.

El cantante no tardó en responder con palabras llenas de amor y gratitud: "@dane_batistaa Me siento afortunado de tener a alguien como tú, que me conoce tan bien. Te amo, me encantó todo y luego hablamos de la Play. Loviuuu. Gracias masiii, se te fue la mano".

La celebración en la isla se dio antes de que Johayron asistiera a la gala de Premio Lo Nuestro 2025, en Miami, el pasado jueves. Tras celebrar su cumpleaños en la isla de manera anticipada, el artista regresó a Miami para estar presente en la entrega de premios, a la que asistió con su colega Charly y en la que hubo decenas de famosos cubanos invitados.

Los seguidores del dúo no tardaron en comentar la publicación con mensajes de felicitaciones y bromas sobre el regalo: "La Play, la Play, es la correcta", escribió uno de sus fans.

Sin duda, un cumpleaños lleno de amor, música y buenos momentos para Johayron, quien continúa cosechando éxitos en su carrera musical.

