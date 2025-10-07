Impactante video muestra a joven de Hialeah intentando huir de la policía por la I-95: ¿Por qué lo hizo?

Momento en que el joven se entregó a la policía (i) y El joven arrestado (d)

En los últimos días se ha viralizado un video que muestra a un joven de Hialeah conduciendo a toda velocidad, en sentido contrario, por la autopista I-95 de Miami mientras intenta escapar de la policía.

Las imágenes, difundidas por medios locales, impactaron a los conductores que transitaban por la vía en ese momento y han generado interrogantes: ¿qué lo llevó a poner tantas vidas en peligro? ¿Por qué decidió huir?

El protagonista del suceso es Abel Campos, un joven de 19 años cuya nacionalidad de origen no ha trascendido y que ahora enfrenta serios cargos tras el temerario intento de fuga.

Según la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), Campos fue visto el pasado miércoles conduciendo un Honda blanco “de manera imprudente” por el arcén norte de la I-95 cerca de Northwest 151st Street, alrededor de las 4:00 p.m.

El video, difundido por el medio Only in Dade y por otros medios de prensa, revela momentos dramáticos: el vehículo zigzagueando entre autos, atravesando zonas de construcción y finalmente circulando en sentido contrario al tráfico.

La cámara de tablero de un patrullero captó la secuencia completa de la persecución, ofreciendo una perspectiva clara de lo que podría haber sido una tragedia masiva.

Lo más leído hoy:

En las imágenes se ve cómo un agente intenta realizar una maniobra PIT (una táctica policial para detener vehículos) sin éxito.

Campos, lejos de rendirse, maniobra el auto fuera de la zona en obras, gira en U y comienza a circular hacia el sur… pero por el carril del norte.

En un instante especialmente angustiante, se observa cómo el Honda “toma aire brevemente” al chocar con un bache dentro de la zona de construcción, elevándose del pavimento antes de continuar su frenética huida.

"¡Levanta las malditas manos!": El arresto final

La persecución concluyó cuando el patrullero logró embestir el Honda por segunda vez.

El vehículo se detiene, y Campos sale del auto con las manos en alto. La cámara de tablero graba con nitidez el momento en que el agente le apunta con su arma y le grita:

“¡Levanta las malditas manos! ¡Al suelo!”. Campos obedeció y fue arrestado en el lugar.

“¿Qué te pasa, hombre? ¿Por qué corres?”, se escucha preguntar al oficial.

Pero es la conversación que sigue la que arroja una primera pista sobre los motivos detrás de esta peligrosa acción. Visiblemente alterado, Campos le confiesa al oficial: “No tengo seguro”.

El agente, incrédulo, le respondió: “Solo es una multa. Mira lo que hiciste. ¿Sabes cuántas vidas pusiste en riesgo?”

Cargos y consecuencias legales

Tras su detención, Campos fue ingresado en la cárcel del condado de Miami-Dade.

Según los registros, enfrenta cargos por huida e intento de eludir a alta velocidad y conducción imprudente con daños

A pesar de lo alarmante del incidente, las autoridades de la FHP confirmaron que milagrosamente nadie resultó herido.

No obstante, el caso ha generado debate sobre la desproporcionalidad de la reacción del joven ante una posible infracción menor.

¿Qué llevó a Campos a huir así?

Aún no se conocen todos los detalles personales o emocionales que llevaron a Abel Campos a reaccionar de esa forma.

Pero lo que está claro es que su decisión de no detenerse ante la policía escaló rápidamente a una persecución de alto riesgo, que involucró conducción temeraria, zonas en construcción y tránsito en sentido contrario en una de las autopistas más transitadas del sur de Florida.

En este contexto, la excusa que dio Campos -no tener segur- resulta, como le dijo el oficial, desproporcionada respecto al peligro en el que puso a los demás. Lo que pudo haber terminado en una multa administrativa terminó en una detención con varios cargos penales.