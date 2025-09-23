Policía cubana se declara en “alerta” contra intentos de subversión

Desde el fin de semana, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ha multiplicado actos de reafirmación revolucionaria en distintas provincias, tras la muerte violenta del capitán Leonel Mesa Rodríguez, jefe de sector en Caibarién, la cual ha desencadenado una ofensiva política y mediática del régimen cubano que presenta el crimen como una amenaza a la estabilidad del país y un motivo para endurecer el control social.
Mesa Rodríguez, de 62 años, fue hallado sin vida la madrugada del viernes en un tramo de carretera entre Remedios y Caibarién, con seis heridas de arma blanca y un disparo en la cabeza. Junto a su cuerpo apareció la motocicleta oficial que utilizaba en sus labores.
El supuesto responsable fue arrestado en la ciudad de Remedios y, según el Ministerio del Interior (MININT), le ocuparon la pistola reglamentaria del oficial y el arma blanca utilizada en el crimen.
Actos de reafirmación revolucionaria
De acuerdo con Canal Caribe, minutos antes de salir al servicio en la Brigada de Patrullas de la Dirección General de la Policía, se desarrolló una ceremonia donde se reafirmó “el respaldo mayoritario del pueblo” y se condenaron “los intentos del enemigo de subvertir el orden y la tranquilidad”.
En La Habana, todos los municipios capitalinos realizaron ceremonias similares, reportó Tribuna de La Habana, como parte de un movimiento nacional de homenaje al oficial asesinado y de respaldo al MININT.
En redes sociales, el perfil oficial Minint Hoy mostró imágenes de policías en Sancti Spíritus portando fotos de Raúl Castro y leyendo comunicados de compromiso político, un gesto que refuerza el carácter ideológico que el régimen ha querido imprimir a este crimen.
Lo más leído hoy:
La reacción oficial no se limitó al ámbito policial. El gobernante Miguel Díaz-Canel también aprovechó la coyuntura para reforzar el discurso de control social.
Durante el inicio del IV Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, pidió garantizar la “tranquilidad ciudadana, disciplina social y respeto al orden interior”, en un momento en que crecen las protestas en todo el país por la crisis económica, los apagones, la escasez de alimentos y el colapso de servicios básicos.
“El enfrentamiento al delito debe ser una tarea cotidiana”, dijo el gobernante, en un mensaje que coincide con la represión de manifestaciones pacíficas, donde decenas de cubanos han recibido condenas de entre tres y nueve años de prisión por gritar consignas como “Libertad” o “Patria y Vida”.
Preguntas frecuentes sobre la situación en Cuba tras el asesinato del capitán Leonel Mesa Rodríguez
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano tras el asesinato del capitán Leonel Mesa Rodríguez?
El gobierno cubano ha reforzado el control social y ha organizado actos de reafirmación revolucionaria en varias provincias. Además, el gobernante Miguel Díaz-Canel ha instado a garantizar la “tranquilidad ciudadana, disciplina social y respeto al orden interior” en un contexto de creciente descontento social debido a la crisis económica, los apagones y la escasez de alimentos.
¿Quién fue el responsable del asesinato del capitán Mesa y cuál es su situación actual?
El presunto responsable del asesinato fue arrestado en la ciudad de Remedios y se le encontraron la pistola reglamentaria del oficial y el arma blanca utilizada en el crimen. El Ministerio del Interior (MININT) ha asegurado que se llevará a cabo un proceso penal riguroso conforme a la justicia revolucionaria.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante el asesinato del capitán Mesa?
La muerte del capitán Mesa ha generado reacciones encontradas en la población. Algunos ciudadanos han expresado apoyo al oficial, destacando su labor en la detención de delincuentes, mientras que otros han señalado su participación en actos represivos contra el pueblo, lo que ha derivado en encarcelamientos de personas por sus ideales políticos contrarios al régimen.
¿Cuál es el contexto de violencia en Cuba en el que ocurrió el asesinato del capitán Mesa?
El asesinato del capitán Mesa se enmarca en un contexto de creciente violencia y delincuencia en Cuba, exacerbado por la crisis económica y social. Los robos, agresiones y homicidios están en aumento, y la población percibe una falta de acción efectiva por parte de las autoridades, a pesar de sus esfuerzos por proyectar control mediante discursos y despliegues policiales.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.