Agricultores de Florida alertan que esta temporada llegarán menos trabajadores extranjeros

Vídeos relacionados:

Agricultores de Florida advirtieron que esta temporada podría llegar menos mano de obra extranjera para trabajar en el campo, debido al miedo a las redadas migratorias y al endurecimiento de los controles, incluso entre trabajadores con estatus legal.

El sector agrícola del estado sostiene más de 2,2 millones de empleos y aporta cerca de 132 mil millones de dólares a la economía local, según datos del Departamento de Agricultura de Florida citados por FOX 13 News.

Gran parte de esa fuerza laboral depende del programa de visas H-2A, que permite contratar trabajadores extranjeros de forma temporal cuando no hay suficientes estadounidenses dispuestos a cubrir los puestos.

En Plant City, una de las zonas agrícolas más importantes, el productor Lee Wroten aseguró que prácticamente toda su plantilla está compuesta por trabajadores con visa H-2A.

“Es casi todo el personal: los que manejan tractores, los recolectores e incluso algunos supervisores”, explicó.

Wroten señaló que varios agricultores temen no poder completar su plantilla este año, ya que muchos trabajadores extranjeros han decidido no aplicar por temor a ser detenidos por las autoridades de inmigración.

Lo más leído hoy:

“Sin el programa H-2A estaríamos en una situación muy difícil. Es un trabajo duro, bajo el sol, y la mayoría de los estadounidenses no quiere hacerlo. Sin ellos, los cultivos se pudren en el campo”, dijo el agricultor al canal FOX 13 News.

El productor contó que recientemente algunos de sus empleados fueron detenidos por agentes policiales durante un control de tránsito, a pesar de tener sus documentos en regla.

“Los asustó un poco. Les dije que llevaran siempre sus papeles y respetaran todas las señales”, añadió.

Chris Ball, director ejecutivo de másLabor, una de las mayores agencias de reclutamiento de trabajadores agrícolas del país, explicó que la situación se repite en distintos condados de Florida.

“Los trabajadores están nerviosos. Ven noticias de deportaciones y más acciones de ICE, y eso genera miedo incluso entre quienes vienen legalmente”, afirmó.

La incertidumbre podría afectar la productividad del campo floridano justo en plena temporada de cosecha, cuando la mano de obra extranjera resulta esencial para mantener los cultivos y evitar pérdidas millonarias.

En medio de crecientes tensiones en el campo floridano, nuevas regulaciones impuestas por el gobierno federal están endureciendo el proceso para solicitar trabajadores agrícolas extranjeros bajo el programa H-2A, afectando directamente a productores que dependen de esta fuerza laboral para sostener sus cosechas.

El Departamento de Trabajo de EE. UU. implementó requisitos adicionales que aumentan la carga administrativa sobre los empleadores y reducen el margen de maniobra para contrataciones temporales, lo que ha generado incertidumbre y protestas en sectores agrícolas clave de Florida.

Donald Trump reconoció públicamente la importancia de los inmigrantes en labores del campo, especialmente en áreas como la recolección, pero evitó comprometerse con una política clara de protección laboral para estos trabajadores.

Aunque insinuó posibles excepciones migratorias para sectores esenciales, no se han materializado alivios concretos, lo que ha incrementado el temor a redadas incluso entre quienes se encuentran en situación legal mediante visas temporales.

El descontento entre agricultores y empresarios del sector rural ha sido evidente en los últimos meses, debido al efecto combinado de las deportaciones, la suspensión de programas de parole humanitario y la eliminación de protecciones laborales.

Diversas organizaciones han advertido sobre el riesgo de pérdidas millonarias si no se garantiza el flujo de trabajadores estacionales. La contradicción entre las necesidades del sector productivo y la política migratoria vigente ha dejado a miles de jornaleros en un limbo legal y a los empleadores sin alternativas viables para cubrir sus plantillas.

Preguntas frecuentes sobre la escasez de trabajadores agrícolas en Florida y las políticas migratorias