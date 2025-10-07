Accidente de camión en Granma deja más de 20 heridos; autoridades revelan posible causa

Accidente en Granma Foto © Facebook/CMKX Radio Bayamo

Un accidente de camión ocurrido en la provincia de Granma dejó un saldo de 22 personas lesionadas, de las cuales 7 fueron trasladadas al Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, debido a la gravedad de sus heridas, según informaron autoridades sanitarias locales.

La Doctora Leticia Fernández, directora municipal de Salud de Jiguaní, explicó a Radio Jiguaní que los heridos fueron inicialmente atendidos en los policlínicos Edor de Los Reyes (Jiguaní) y David Moreno (Santa Rita), donde recibieron atención médica inmediata y con los recursos necesarios.

No hay fallecidos ni menores entre los lesionados

Entre los 22 lesionados no se reportan fallecidos, y las autoridades precisaron que no viajaban menores de edad ni mujeres embarazadas en el vehículo, expuso, en tanto, CMKX Radio Bayamo en Facebook.

El camión no transportaba pasajeros de forma habitual: había sido alquilado por un grupo de trabajadores por cuenta propia procedentes de Santiago de Cuba, que se dirigían al municipio costero de Niquero para participar en festividades locales.

Causa preliminar del accidente

Según el parte preliminar, la barra de transmisión del camión se desprendió, lo que provocó que el chofer perdiera el control del vehículo, desencadenando el accidente.

Las autoridades continúan investigando el hecho para determinar responsabilidades y prevenir futuros incidentes similares.

