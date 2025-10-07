Accidente de camión en Granma deja más de 20 heridos; autoridades revelan posible causa

Vídeos relacionados:
Un accidente de camión ocurrido en la provincia de Granma dejó un saldo de 22 personas lesionadas, de las cuales 7 fueron trasladadas al Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, debido a la gravedad de sus heridas, según informaron autoridades sanitarias locales.
La Doctora Leticia Fernández, directora municipal de Salud de Jiguaní, explicó a Radio Jiguaní que los heridos fueron inicialmente atendidos en los policlínicos Edor de Los Reyes (Jiguaní) y David Moreno (Santa Rita), donde recibieron atención médica inmediata y con los recursos necesarios.
No hay fallecidos ni menores entre los lesionados
Entre los 22 lesionados no se reportan fallecidos, y las autoridades precisaron que no viajaban menores de edad ni mujeres embarazadas en el vehículo, expuso, en tanto, CMKX Radio Bayamo en Facebook.
El camión no transportaba pasajeros de forma habitual: había sido alquilado por un grupo de trabajadores por cuenta propia procedentes de Santiago de Cuba, que se dirigían al municipio costero de Niquero para participar en festividades locales.
Lo más leído hoy:
Causa preliminar del accidente
Según el parte preliminar, la barra de transmisión del camión se desprendió, lo que provocó que el chofer perdiera el control del vehículo, desencadenando el accidente.
Las autoridades continúan investigando el hecho para determinar responsabilidades y prevenir futuros incidentes similares.
Preguntas frecuentes sobre el accidente de camión en Granma
¿Cuántas personas resultaron heridas en el accidente de camión en Granma?
El accidente dejó un saldo de 22 personas lesionadas, de las cuales 7 fueron trasladadas al Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo debido a la gravedad de sus heridas.
¿Cuál fue la causa preliminar del accidente del camión en Granma?
Según el parte preliminar, la barra de transmisión del camión se desprendió, lo que provocó que el chofer perdiera el control del vehículo y desencadenara el accidente.
¿Había menores o mujeres embarazadas entre los lesionados en el accidente de Granma?
No se reportaron menores de edad ni mujeres embarazadas entre los lesionados en el accidente, según informaron las autoridades.
¿Por qué el camión involucrado en el accidente no transportaba pasajeros de forma habitual?
El camión había sido alquilado por un grupo de trabajadores por cuenta propia procedentes de Santiago de Cuba, que se dirigían al municipio costero de Niquero para participar en festividades locales.
¿Cuál es la situación de la siniestralidad vial en la provincia de Granma?
La provincia de Granma ha sido escenario de varios accidentes graves en los últimos meses, lo que evidencia un problema de siniestralidad vial significativo. Factores como el deterioro de las vías, el mal estado de los vehículos y la falta de control en el transporte alternativo contribuyen a esta situación.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.