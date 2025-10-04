Accidente en La Habana: Rastra con contenedor se vuelca tras chocar con guagua P-7 en San Miguel del Padrón

Vídeos relacionados:

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este viernes en la entrada de San Francisco de Paula, municipio San Miguel del Padrón, dejó como saldo una rastra con contenedor volcada tras colisionar con una guagua de la ruta P-7.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni heridos graves, según informaron testigos desde el lugar del siniestro.

Captura de pantalla Facebook / La Tijera

Imágenes compartidas en redes sociales por la página La Tijera News mostraron el momento en que dos grúas estatales trabajaron para levantar el pesado contenedor que quedó atravesado en la vía.

En las fotos se aprecia una fuerte presencia de curiosos y transeúntes, así como el acordonamiento del área por parte de la policía motorizada para facilitar las labores de rescate y remolque.

Facebook / La Tijera

El choque ocurrió en una zona de alto tráfico, especialmente durante las primeras horas del día, cuando los trabajadores y estudiantes se dirigen hacia el centro de la capital. Según residentes, el tramo donde sucedió el accidente es considerado peligroso debido a su estrechez, la escasa iluminación y la falta de señalizaciones viales adecuadas.

Vecinos del lugar recordaron que a pocos metros del sitio se encuentran los conocidos huecos de la Carretera Central, un punto donde los baches y el mal estado del pavimento representan un peligro constante para los conductores.

Facebook / La Tijera

“En la Carretera Central, pocos metros después del policlínico de San Francisco, no se puede pasar por los enormes huecos en la vía. Dios permita no pase un accidente”, comentó una usuaria en el post de La Tijera.

“Tremendo estruendo hubo a esa hora de la noche. Gracias a Dios no hubo fallecidos. Señores esto es una boca de lobo todas las noches porque las luces de la calle no están encendidas. Cuando hay apagones, está aún más oscuro. ¡Qué peligro! Un lugar donde está la Carretera Central, y donde suben y bajan carros de la 8 Vías”, señaló otra.

Hasta el momento, las autoridades del ministerio del Interior (MININT) no han emitido una nota oficial sobre las causas del siniestro, aunque las primeras versiones apuntan a una posible maniobra fallida durante el cruce de ambos vehículos. La colisión habría provocado el desequilibrio del contenedor, que terminó volcado parcialmente fuera de la vía.

El accidente se suma a una serie de incidentes recientes con rastras y camiones pesados en distintas provincias de Cuba, que reflejan los problemas estructurales del transporte de carga en la isla. Factores como el deterioro de las carreteras, el envejecimiento del parque automotor y la falta de mantenimiento técnico aumentan el riesgo de este tipo de sucesos.

En marzo, un camión de carga se volcó en Sancti Spíritus sin dejar heridos, mientras que en febrero otra rastra quedó atascada bajo un puente en Santiago de Cuba tras un error de cálculo en la altura del contenedor, un hecho que se repite con alarmante frecuencia en las carreteras de la Isla.

En enero, un vehículo similar se volcó en un puente de La Habana, y días antes una rastra cargada de pollo sufrió un accidente en Guanabacoa. También se reportaron vuelcos en Camagüey, Ciego de Ávila y Holguín, incluyendo uno en la Loma de Rejondones que provocó la muerte de dos personas.

Estos hechos, documentados principalmente por testigos y grupos de redes sociales, reflejan la persistencia de problemas estructurales en el transporte de carga pesada y la falta de mantenimiento vial, que convierten las carreteras cubanas en escenarios recurrentes de siniestros.

Durante 2025, los accidentes de tránsito en Cuba han cobrado decenas de vidas y causado cientos de lesionados. Según datos oficiales, más del 60 % de los siniestros involucran fallos humanos, mientras que el resto se atribuye al mal estado de las vías o a desperfectos mecánicos.

A pesar de los daños materiales, el hecho no interrumpió por completo la circulación en la zona, aunque se reportaron demoras en el tráfico mientras las grúas retiraban el vehículo siniestrado.