Una persona muerta y dos heridas tras choque frontal de motocicletas en Holguín

El choque frontal de dos motocicletas en la localidad de Tacajó, en la provincia de Holguín, este domingo, tuvo un triste desenlace: la muerte del conductor de uno de los vehículos y lesiones a las dos personas que viajaban en el otro.

El fatal accidente se produjo cuando una moto invadió el carril contrario, provocando la colisión, según testimonios de residentes en la zona. Ellos relataron que “el impacto fue de gran magnitud”, informó la página de Facebook “La Tijera”.

La víctima mortal ha sido identificada por amigos y vecinos como Manoli, quien falleció en el lugar; mientras que los heridos son Solange Reyes Ochoa y su esposo, cuyo nombre no ha trascendido.

El trágico suceso ha causado gran consternación en la comunidad de Tacajó. Muchos pobladores expresaron su pesar por el deceso de Manoli, quien era muy querido en el pueblo y considerado una persona solidaria y buen amigo.

Debido a opiniones en el post sobre la responsabilidad de los conductores en el accidente, una joven nombrada Lisy Espinosa González señaló que Manoli pudo haber sufrido una hipoglucemia, pues era diabético.

“Eviten los comentarios innecesarios sin saber (…) Era muy responsable y todos confiaban en él. Pudo haber sido eso”, consideró, luego de explicar que Manoli era un chofer de vasta experiencia y manejaba un camión que garantizaba el traslado de personas entre Antilla y Holguín todos los días.

Sobre los dos heridos, personas allegadas indicaron que la mujer se encuentra mejor, pero el esposo no ha podido ser operado por la falta de una prótesis de cadera que necesita. En los comentarios, una usuaria pidió los contactos de la familia para donar una.

Hasta el cierre de esta nota no se ha publicado información oficial sobre el siniestro.

El viernes pasado, otro accidente de tráfico ocurrido en Holguín, en la localidad de Santa Teresa, dejó a 10 personas heridas.

Los incidentes viales que involucran a vehículos vulnerables como bicitaxis, motocicletas y triciclos eléctricos se han vuelto muy frecuentes en el país, en la medida en que ha aumentado el uso de esos medios de transporte.

A fines de septiembre, la caída de un triciclo eléctrico del puente del Viaducto en Matanzas tuvo un saldo de ocho lesionados, incluidas dos menores de edad.

Días antes, el choque de dos motocicletas en Centro Habana, en la capital del país, provocó la muerte de una persona y heridas graves a varias.

En un hecho similar reportado en Santiago de Cuba, el conductor de una motorina en la que viajaban tres personas, incluido un bebé de pocos meses de nacido, no respetó una señal de Pare y chocó con otra moto. El niño y la madre fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Las causas principales de los accidentes de tráfico en Cuba incluyen la falta de mantenimiento de la infraestructura vial, el estado obsoleto del parque automotor y fallos humanos como no cumplir las normas de tránsito o conducir de manera negligente. El factor humano es responsable del 91 % de los accidentes, según informes oficiales.

