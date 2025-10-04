Accidente masivo en Holguín deja saldo de diez heridos: Uno fue operado de urgencia

Vídeos relacionados:
Un accidente masivo ocurrido este viernes en la localidad de Santa Teresa, en Holguín, dejó diez personas heridas, de acuerdo con la información oficial trascendida en redes sociales.
La página del Hospital Clínico Quirúrgico "Lucía Iñiguez Landín" de Holguín precisó que siete lesionados fueron atendidos en ese centro, dos en el Hospital Pediátrico “Octavio de la Concepción de la Pedraja” y uno en el Hospital Militar “Fermín Valdés Domínguez”.
Entre los lesionados, el ciudadano Ernel Sánchez González llegó con un trauma torácico diagnosticado como tórax batiente, por lo que requirió cirugía de urgencia en el “Lucía Iñiguez”.
El centro médico señaló que fue el único paciente del evento que necesitó intervención quirúrgica. Tras la operación, el estado del paciente es estable y se encuentra fuera de peligro, según el parte clínico.
La intervención fue realizada por un equipo multidisciplinario, liderado por el Dr. Rubén Alejandro Suárez Ricardo (especialista de 2º grado en Medicina General Integral y de 1º grado en Cirugía), junto con el Dr. José Infante Valdés (R4), el Dr. Miguel Agüero Rodríguez (R2), el Dr. David Granjel Mano (R2), además de residentes y especialistas del servicio y el personal de anestesia. El hospital destacó la respuesta rápida y la coordinación durante la emergencia.
Hasta el cierre de esta nota, no se precisaron las causas del siniestro ni otros detalles sobre los demás heridos.
Las instituciones sanitarias informaron que continúan la observación y el seguimiento clínico a los pacientes atendidos.
En septiembre, un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Báguanos, provincia de Holguín, dejó severos daños materiales.
Un vehículo todoterreno conocido popularmente como “almendrón” colisionó con una Chevrolet Colorado Z71 de color negro.
La Loma de Rejondones, ubicada entre los poblados de El Manguito y Rejondón, en las alturas de Maniabón, ha sido escenario repetido de accidentes fatales en los últimos años.
A mediados de julio, un accidente en esas inmediaciones costó la vida al conductor de una rastra perteneciente a Almacenes Universales S.A. Varadero. El siniestro, reportado en el grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones’, mostró imágenes del vehículo volcado de lado.
