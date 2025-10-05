Cuatro jóvenes heridos en accidente en Guantánamo

Uno de los jóvenes heridos (i) y Escena del siniestro (d)

Cuatro jóvenes resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este sábado en el municipio Yateras, en la provincia de Guantánamo.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las cinco de la mañana en el área rural conocida como Baldor, cercana a la zona de “Loma de la Sierra”, y estuvo vinculado al vuelco de un tractor.

Foto: Facebook/Carlos Pérez

Según un reporte difundido por una fuente local, el vehículo involucrado era un tractor que se dirigía al municipio cabecera de Guantánamo y trasladaba a cuatro residentes de Yateras, incluyendo al conductor.

Foto: Facebook/Carlos Pérez

Las investigaciones preliminares indican que el chofer del vehículo no poseía licencia de conducción y que, por causas que aún se analizan, perdió el control del tractor, provocando que se volcara.

Foto: Facebook/Carlos Pérez

El accidente ocurrió en una carretera rural con condiciones difíciles, lo que podría haber contribuido al desenlace.

No se han ofrecido detalles específicos sobre el estado técnico del vehículo ni si existía alguna sobrecarga o condiciones adversas adicionales que afectaran la conducción.

Atendidos en el hospital provincial

Tras el incidente, los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto, en la ciudad de Guantánamo, donde reciben atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias han confirmado que ninguno de los lesionados presenta peligro inminente para la vida.

No obstante, uno de los pacientes se encuentra bajo evaluación por parte del equipo de Cirugía, lo que sugiere una posible intervención quirúrgica por la gravedad de sus lesiones.

Fuente: Captura de Facebook/Carlos Pérez

Tras el siniestro, hasta el lugar del accidente acudieron rápidamente unidades del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM), personal de la Cruz Roja, fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) y representantes de las autoridades políticas y gubernamentales del territorio.

Actualmente, se investigan las causas del accidente, incluyendo el posible exceso de velocidad, fallas mecánicas, estado de la vía y el hecho de que el conductor careciera de licencia.

Este elemento, en particular, podría tener implicaciones legales adicionales para el conductor y para cualquier responsable del uso indebido del tractor como medio de transporte de personas.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos del transporte informal en zonas rurales y la necesidad de reforzar los controles en torno al cumplimiento de normas viales, especialmente en territorios montañosos, donde las condiciones geográficas y la precariedad de los medios de transporte agravan el peligro de incidentes de este tipo.

En las últimas horas han tenido lugar varios accidentes de tránsito en Cuba, algunos de ellos con consecuencias fatalles.

Una persona fallecida y 10 heridos, dos de ellos reportados de críticos, fue el saldo de otro siniestro ocurrido este sábado, en ese caso en la carretera La Moza-Manicaragua, en Villa Clara, tras el impacto entre un vehículo Polski y una ambulancia de la Empresa Militar Industrial “Ernesto Che Guevara” de La Campana, de acuerdo con el perfil oficialista J Rodríguez R. Arimao, vinculado con el MININT.

Otro accidente masivo, en ese caso ocurrido en la localidad de Santa Teresa, en Holguín, dejó otras diez personas heridas, de acuerdo con la información oficial trascendida en redes sociales.

La página del Hospital Clínico Quirúrgico "Lucía Iñiguez Landín" de Holguín precisó que siete lesionados fueron atendidos en ese centro, dos en el Hospital Pediátrico “Octavio de la Concepción de la Pedraja” y uno en el Hospital Militar “Fermín Valdés Domínguez”.