Baja ligeramente la previsión de apagones en Cuba para este domingo

La Unión Eléctrica (UNE) informó este domingo que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) comenzaba la jornada con un ligero alivio en comparación con los días anteriores, aunque la situación sigue siendo crítica.
Según el parte oficial, el sábado se vio alterada la prestación del servicio durante las 24 horas, y la madrugada de este domingo continuó interrumpido. La máxima afectación alcanzó los 1,706 MW a las 8:00 pm.
A las 6:00 am, la disponibilidad del sistema se situaba en 1,750 MW frente a una demanda de 2,587 MW, lo que dejaba un déficit de 860 MW. Para el mediodía se proyectó una afectación de 1,150 MW.
Por su parte, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1,850 MW y una demanda máxima de 3,350 MW, para un déficit de 1,500 MW, con posibles interrupciones de hasta 1,570 MW.
Entre las unidades fuera de línea, la UNE mencionó las averías en cinco unidades de las CTE Felton, Mariel y Renté, además de mantenimientos programados en tres bloques de las CTE Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.
Sin embargo, este parte se elaboró antes de la inesperada salida del sistema de la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz por una emergencia para el lavado de los CAR.
La crisis se agrava además por limitaciones térmicas que mantienen 352 MW fuera de servicio y por la falta de combustible y lubricantes, que afecta a 51 motores de generación distribuida con 333 MW y 201 MW adicionales, sumando 534 MW impactados por estas causas.
Por otro lado, la UNE informó sobre la producción de energía en los 31 parques solares fotovoltaicos instalados en el país, que generaron un total de 3,024 MWh, alcanzando una potencia máxima de 622 MW en el horario de la media.
Este aporte solo cubre una fracción de la demanda nacional y refleja la creciente dependencia de fuentes intermitentes frente a la baja disponibilidad de generación térmica.
Un sábado menos grave en la capital
En el reporte de la Empresa Eléctrica de La Habana se informó que el sábado se registró una afectación máxima de 125 MW a las 8:20 pm, con el servicio completamente restaurado a las 12:53 am del domingo.
Aunque estaba planificado afectar ciertos bloques entre las 10:00 am y 2:30 pm, y nuevamente en la madrugada entre las 2:00 am y 8:00 am, finalmente no fue necesario interrumpir el suministro en esos horarios.
La entidad recordó que las afectaciones dependen de las exigencias del Sistema Eléctrico Nacional.
En otra publicación, la empresa compartió la programación de afectaciones por déficit de generación para la próxima semana, del 6 al 12 de octubre del 2025.
Historial de averías en la CTE Ernesto Che Guevara
En septiembre pasado, en medio de apagones prolongados y creciente malestar ciudadano, el gobernante Miguel Díaz-Canel visitó la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte para supervisar la recuperación del SEN.
En aquel momento, la unidad 2 se encontraba en un mantenimiento mayor que incluye reparaciones de turbina y caldera, programadas para finalizar a finales de octubre. Las otras dos unidades generaban 55 y 48 MW respectivamente, aunque ya estaba prevista su salida escalonada para limpieza y mantenimiento.
La unidad 3, que ahora ha salido del SEN, había sido sincronizada en mayo tras un mantenimiento ligero, sin que ello lograra mejorar la crisis energética durante los meses de verano.
Este incidente se suma a un patrón de apagones y averías frecuentes que evidencia la precaria situación de la infraestructura energética nacional.
La falta de transparencia sobre las averías y los planes de reparación mantiene a la población sin certezas sobre la recuperación del servicio.
La repetición de salidas de unidades del SEN y la dependencia de medidas temporales subrayan la fragilidad de un sistema que requiere intervenciones profundas y sostenibles, mientras los cubanos continúan sufriendo interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba
¿Por qué hay apagones constantes en Cuba?
Los apagones en Cuba se deben principalmente a la insuficiencia en la generación eléctrica causada por averías en las termoeléctricas, mantenimientos programados, escasez de combustible y limitaciones térmicas. La infraestructura energética del país es obsoleta y enfrenta problemas estructurales graves que impiden satisfacer la demanda eléctrica nacional.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
Aunque se han instalado parques solares fotovoltaicos, estas medidas no son suficientes para cubrir el déficit energético. El gobierno cubano no ha implementado soluciones estructurales efectivas para resolver la crisis energética, y la dependencia de medidas temporales ha agravado la situación, dejando a la población con incertidumbre sobre la recuperación del servicio eléctrico.
¿Cómo afecta la falta de combustible a la generación eléctrica en Cuba?
La falta de combustible es un factor crítico que limita la operación de las centrales de generación distribuida, contribuyendo significativamente al déficit de generación eléctrica. Gran parte de la capacidad de generación está paralizada debido a la escasez de combustible y lubricantes, lo que agrava la situación del Sistema Eléctrico Nacional.
¿Qué papel juegan las energías renovables en la matriz energética de Cuba?
Los parques solares fotovoltaicos aportan una fracción de la energía necesaria, pero su contribución es insuficiente para compensar el déficit de generación térmica. Aunque se ha incrementado la capacidad instalada de energía solar, la dependencia de fuentes intermitentes sigue siendo un desafío frente a la baja disponibilidad de generación térmica en Cuba.
