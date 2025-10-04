Ministerio de Energía informa sobre causas del aumento de los apagones en Cuba en las últimas horas

Cuba amaneció este sábado en medio de un escenario energético crítico, tras una jornada marcada por apagones masivos y déficits de generación en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en torno a los 1,900 megavatios (MW).

El ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que junto a la Unión Eléctrica (UNE) y la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) se implementan acciones de emergencia para enfrentar la compleja situación que atraviesa el sistema, tras una combinación de fallas técnicas, baja disponibilidad de combustible y averías en varias termoeléctricas.

Captura de pantalla Facebook / UNE

En una entrevista transmitida por la televisión nacional, el ministro Vicente de la O Levy reconoció que las afectaciones de las últimas horas fueron superiores a lo previsto, debido a una serie de eventos imprevistos que colocaron al SEN “al borde del colapso”.

Según explicó, tres plantas de generación salieron del sistema de forma simultánea, lo que provocó la pérdida instantánea de más de 270 MW, cuando ya el país operaba con una baja disponibilidad general.

“Estuvimos a riesgo de que el sistema se cayera nuevamente. Se actuó de forma inmediata y rigurosa para mantener la estabilidad, pero fue una noche muy tensa”, señaló este viernes el titular del MINEM, al detallar que la falla ocurrió cerca de las 10:30 de la noche y afectó la recuperación de los bloques programados para recibir servicio eléctrico.

Falta de combustible y afectaciones prolongadas

De la O Levy reconoció que la crisis se agravó por el agotamiento del combustible que se venía distribuyendo desde la semana anterior, lo que paralizó más de 600 MW de generación distribuida. Este déficit impactó no solo al sistema eléctrico, sino también al suministro en servicentros, terminales de ómnibus y otros sectores de la economía.

El ministro aseguró que se logró localizar una nueva partida de combustible que comenzó a distribuirse este martes en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, lo que permitiría cierta recuperación temporal en los próximos días. Sin embargo, advirtió que la cantidad disponible es limitada:

“El combustible no alcanza para todo el mes de octubre; tenemos para pocos días, y en ese tiempo debemos encontrar una solución que garantice continuidad”, afirmó.

Termoeléctricas sin estabilidad

El titular del MINEM detalló además que ninguna de las unidades en la Central Termoeléctrica Renté se encuentra disponible actualmente, debido a la falla de un transformador común a los bloques 5 y 6.

En la CTE Diez de Octubre, en Nuevitas, también se reportaron problemas en los sistemas de conducción de agua externa, que mantenían parcialmente fuera de servicio la planta.

Estas incidencias, sumadas a los mantenimientos en Santa Cruz del Norte y Cienfuegos, han reducido significativamente la capacidad térmica nacional, en un contexto de limitaciones logísticas y baja reserva operativa, indicó el ministro pasando de puntillas por el rosario de averías, mantenimientos, incendios, accidentes mortales y otras desgracias que golpean a diario el SEN.

Ajustes en la programación de apagones

De la O Levy explicó que se ha diseñado un esquema de rotación más preciso para La Habana, con bloques de cuatro horas de interrupción alternada a partir de las 10:00 de la mañana.

El objetivo —dijo— es cumplir de manera estricta la programación, ya que el incumplimiento de los horarios previstos ha generado "frustración" en la población.

“El apagón molesta, pero si se cumple la rotación y las personas saben cuándo se va y cuándo regresa la corriente, se atenúa el malestar”, señaló De la O Levy, en referencia a las quejas crecientes de los últimos días.

Escenario frágil

A pesar de los esfuerzos, el ministro reconoció que el SEN sigue “muy débil” y que el sistema opera en un equilibrio precario.

La falta de combustible, las continuas averías y el envejecimiento de las termoeléctricas hacen prever que las afectaciones continuarán durante los próximos días, incluso con el nuevo combustible en circulación.

Cuba inicia así octubre sumida en una crisis eléctrica prolongada, sin reservas suficientes para estabilizar la generación, y con un malestar social creciente ante apagones que siguen superando las 20 horas en varias zonas del país.