Luis Silva, el querido Pánfilo de los cubanos, está de cumpleaños

Luis Silva, el entrañable actor y humorista que da vida a Pánfilo Epifanio, el personaje más querido de la televisión cubana, está de celebración este 9 de octubre. Y no lo hace solo: comparte cumpleaños con su mamá, a quien también dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales.

"Como cada 9 de octubre, nos toca cumplir un añito más a mi mamá y a mí", escribió Silva en su cuenta de Instagram, acompañado de varias fotos junto a su madre, sus hijos y otros momentos familiares que enternecieron a sus seguidores.

Las felicitaciones no se hicieron esperar. En los comentarios, cientos de fans le desearon salud, alegría y agradecimiento por tantos años de hacerlos reír con su emblemático personaje de "Vivir del Cuento".

Uno de los mensajes más simpáticos llegó de parte de su colega y amigo Marlon Pijuán, quien interpreta a Isidoro en el popular programa humorístico. En sus historias de Instagram, Pijuán compartió una foto junto a Silva caracterizado como Pánfilo, y le dejó una divertida dedicatoria.

"Happy cumple, niñoooo. Se te extraña, mi hermano. Que las bendiciones no te falten. Se te quiere. PD: estás a punto de ahorrarte la inversión en el maquillaje", bromeó.

El doble cumpleaños de Luis Silva y su madre no solo fue motivo de alegría familiar, sino también una oportunidad para que sus seguidores le demostraran cuánto lo admiran y lo extrañan en pantalla.

