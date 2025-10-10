Cubana de Aviación cambia sus itinerarios de vuelos nacionales: Así han quedado

Vídeos relacionados:

Cubana de Aviación ha anunciado una actualización en sus vuelos nacionales, en un contexto marcado por la crisis del transporte aéreo y de todo tipo en la isla y las constantes quejas de los usuarios.

A través de su perfil oficial en Facebook, la aerolínea estatal informó sobre el nuevo itinerario de operaciones, aunque no detalló los horarios ni las fechas específicas de entrada en vigor del reajuste.

A continuación, repasamos los cambios anunciados, las vías oficiales de compra, y el amplio malestar expresado por los pasajeros ante una reorganización que, lejos de aliviar, ha profundizado los problemas de conectividad dentro de Cuba.

Salidas desde La Habana

La Habana – Holguín

Frecuencia: Lunes

Hora: 8:30 p.m.

La Habana – Camagüey

Frecuencia: Miércoles y Domingo

Hora: 9:15 p.m.

La Habana – Gerona

Frecuencia: Martes y Jueves

Hora: 10:30 a.m.

La Habana – Santiago de Cuba

Frecuencia: Martes

Hora: 2:50 p.m.

La Habana – Santiago de Cuba

Frecuencia: Jueves

Hora: 10:00 p.m.

Llegadas desde provincias a La Habana

Holguín – La Habana

Frecuencia: Lunes

Hora: 10:55 p.m.

Camagüey – La Habana

Frecuencia: Miércoles y Domingo

Hora: 11:35 p.m.

Gerona – La Habana

Frecuencia: Martes y Jueves

Hora: 12:00 p.m.

Santiago de Cuba – La Habana

Frecuencia: Martes

Hora: 6:45 p.m.

Santiago de Cuba – La Habana

Frecuencia: Viernes

Hora: 12:15 a.m.

Compra de boletos y condiciones oficiales

Según la comunicación de Cubana de Aviación:

-Los boletos para estos vuelos están disponibles en su sitio web oficial: www.cubana.cu, o en las oficinas comerciales de la aerolínea.

-El pago puede realizarse en efectivo o mediante transferencia bancaria.

-Los precios se mantienen según la resolución 346/2020 del Ministerio de Finanzas y Precios.

Cubana no se responsabiliza por boletos adquiridos mediante terceros, por lo que insiste en utilizar solo sus canales oficiales.

La empresa pidió disculpas por las molestias que puedan ocasionar los cambios.

Críticas recurrentes: Horarios nocturnos, falta de opciones y ausencia de información

La actualización ha generado una oleada de críticas en los comentarios del propio post de la aerolínea.

El problema principal señalado por los usuarios es la fijación de vuelos en horarios nocturnos, que complica seriamente el traslado desde y hacia los aeropuertos, en especial en provincias alejadas de los terminales aéreos.

“La salida de Camagüey es súper tarde y cuando llegas a La Habana, mucho más tarde. Boyeros está bien distante"; “Mi mamá tiene 87 años y no puede tomar vuelos de madrugada. No hay dinero para pagar una máquina para llegar a donde va a estar"; “Los que son de fuera de La Habana, ¿cómo se trasladan a esa hora para sus hogares?”, apuntaron en ese sentido algunos internautas.

“En otros tiempos no sería problema, pero con la violencia, estafadores y falta de valores, te puede suceder lo peor", sentenció otro.

Vuelos cancelados, destinos ignorados y pocas frecuencias

Algunos usuarios se quejaron de que rutas clave han sido eliminadas o no han sido restablecidas, como los vuelos a Manzanillo, Bayamo, Moa o Baracoa.

También hubo quejas sobre frecuencias insuficientes en provincias grandes, como Holguín, que solo cuenta con un vuelo semanal, según los usuarios.

“Holguín tiene una sola frecuencia. ¿Cómo es posible con la cantidad de personas que viajan desde Las Tunas y Granma?”, cuestionó un internauta.

Fallos en el sitio web y falta de atención

Un número considerable de personas señaló la inoperatividad del sitio web, lo que entorpece la compra de pasajes.

“¿Para qué ponen un sitio si no funciona?”; “No deja entrar a la página", opinaron dos usuarios.

Otros lamentaron que la aerolínea no responde las dudas planteadas en redes ni aclare aspectos fundamentales del cambio.

“Este nuevo itinerario no se acompaña de la precisión de cuándo comenzará a implementarse. Ustedes no responden los comentarios. Muchos problemas en un solo post", sentenció un internauta.

Suspensiones de vuelos y nula compensación

Otra crítica reiterada es que los vuelos se suspenden con frecuencia sin ofrecer soluciones.

“A cada rato los suspenden y devuelven el dinero. Esa no es la solución. Deben poner un transporte suplente.”

“Cubana está en la obligación de tener una opción lista para cuando se cancelen vuelos. La respuesta actual ‘no tenemos solución’ es una violación de las normas internacionales.”

Transporte aéreo en crisis

Los cambios se producen en un contexto general de deterioro del sistema de transporte cubano. Según cifras oficiales:

En 2024, el uso del transporte público en Cuba cayó más de un 12 por ciento.

En el primer trimestre de 2025, el desplome fue aún más grave: 23 por ciento.

Se movilizaron 13.7 millones de personas menos que en el mismo periodo del año anterior.

Estos datos confirman que la crisis en la transportación afecta también al transporte aéreo nacional, con limitaciones operativas, falta de aviones y baja capacidad de respuesta a la demanda creciente.

Un llamado a revisar la estrategia

Aunque Cubana de Aviación justificó los cambios como parte de una “reorganización según la disponibilidad de su flota”, la falta de planificación de los horarios, la eliminación de rutas y la mala comunicación institucional han encendido la indignación de usuarios en todo el país.

“Esos horarios no son para los cubanos de a pie. Cada día ponen más trabas y menos opciones.”

En medio de un panorama donde el transporte interno es cada vez más difícil y caro, las decisiones de la aerolínea nacional parecen alejarse de las necesidades reales de los ciudadanos, quienes claman por más transparencia, mejores horarios y opciones viables para viajar dentro del país.

Este no es el primer cambio anunciado por la aerolínea este año. En febrero informaron que solo se permite una pieza de mano de hasta 5 kg y una pieza facturada de hasta 23 kg. Cualquier equipaje adicional se considera exceso y está sujeto a disponibilidad de la aeronave y cobros adicionales.

Cubana de Aviación solo cuenta con dos aviones operativos en todo el país, según confirmó en enero Joel Archer Santos, presidente de la Corporación de Aviación de Cuba (Cacsa).

Archer Santos atribuyó la situación al embargo estadounidense, alegando que las piezas necesarias para mantener en operación los aviones se fabrican en el extranjero y hay que esperar largos períodos para su llegada.