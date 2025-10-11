Cubana cuenta cómo vivió en su casa el altercado violento en Allapattah, Miami: "Me podía haber tocado"

Zona acordonada por la policía de Miami / Tiro en ventana de vecina cubana

Vídeos relacionados:

Una cubana residente en el barrio de Allapattah, en Miami, relató el momento de tensión que vivió este jueves durante un tiroteo en su calle, que dejó a dos oficiales heridos y al sospechoso atrincherado dentro de una vivienda.

"A mí me podían haber matado porque ahí me siento yo junto a la ventana", contó visiblemente afectada a Telemundo 51 y mostró a las cámaras el impacto de una bala en la ventana de su vivienda.

"Cuando empezaron los tiros me levanté y me fui corriendo hasta el fondo de la casa. Me puse muy nerviosa, todavía estoy nerviosa", dijo la mujer.

Dos policías heridos tras ser recibidos con fuego

El incidente comenzó alrededor de las 7:45 a.m. en la intersección de la avenida NW 15 y la calle 26, cuando varias llamadas al 911 alertaron sobre disparos provenientes de un arma de alto calibre en el vecindario.

Agentes del Departamento de Policía de Miami acudieron de inmediato y fueron recibidos con disparos. Una mujer y un hombre, ambos oficiales, resultaron heridos en las piernas y fueron trasladados al Centro de Trauma Ryder, donde se reportan fuera de peligro.

Según el informe policial, el tiroteo fue provocado por un enfrentamiento previo entre dos hermanos armados con rifles semiautomáticos.

Lo más leído hoy:

El agresor, identificado como Mason Triana, de 27 años, fue hallado muerto dentro de una vivienda cercana tras atrincherarse y disparar contra los oficiales. Las autoridades aún investigan si murió por un disparo policial o si se suicidó.

Su hermano, Alan Henry Triana, de 38 años, fue arrestado más tarde y enfrenta varios cargos, incluyendo posesión de municiones perforantes, manipulación de pruebas y exhibición indebida de armas.

El operativo incluyó un allanamiento en el taller de autos que Alan Triana posee, donde los agentes recuperaron un rifle tipo AR-15.

La oficial herida fue alcanzada en la rodilla y ya fue dada de alta, mientras que el sargento, herido en el tobillo, permanecía hospitalizado el viernes.

Preguntas frecuentes sobre el tiroteo en Allapattah, Miami