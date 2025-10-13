Trump declara el fin de la guerra en Gaza

Donald Trump proclamó este lunes el fin de la guerra en Gaza durante un discurso ante la Knéset, el Parlamento israelí, donde anunció el comienzo de una nueva etapa de paz, cooperación y reconstrucción en el Medio Oriente.

En su alocución, el presidente estadounidense afirmó que la liberación de rehenes, el regreso de cuerpos a Israel y el cese de las hostilidades marcan no solo el final de un conflicto, sino "el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente".

Expresó gratitud al primer ministro Benjamin Netanyahu, así como a países árabes y musulmanes que colaboraron para presionar a Hamás y permitir el retorno de los secuestrados.

Trump celebró que "las fuerzas del caos, el terror y la ruina ahora están debilitadas, aisladas y totalmente a la defensiva", gracias a operaciones conjuntas y al poder militar israelí respaldado por Estados Unidos.

En su intervención, también mencionó a asesores y figuras clave como Steve Witkoff y Jared Kushner, a quienes atribuyó un papel determinante en el proceso negociador.

El mandatario destacó que se logró un acuerdo regional casi unánime para desmilitarizar Gaza, desarmar a Hamás y garantizar la seguridad de Israel. Insistió en que, tras la victoria militar, toca transformar esos logros en desarrollo y prosperidad para toda la región.

Trump extendió una invitación a más países a unirse a los Acuerdos de Abraham y propuso crear una plataforma internacional para canalizar inversiones hacia infraestructura, educación, salud y tecnología en Gaza y naciones vecinas. Prometió que Estados Unidos y sus aliados contribuirán a esta nueva etapa desde una posición de fuerza.

Incluso se dirigió a Irán, asegurando que Washington está dispuesto a cooperar si su liderazgo renuncia al terrorismo, cesa sus amenazas y reconoce el derecho de Israel a existir.

El discurso cerró con una reafirmación del lazo histórico entre Estados Unidos e Israel, y una visión ambiciosa de integración regional que conecte ciudades y economías a través del comercio y la diplomacia.

“Si la paz puede prosperar en Jerusalén, también puede hacerlo en todo el Medio Oriente”, afirmó.

El conflicto entre Israel y Hamás ha llegado a su punto de inflexión con la firma de un acuerdo que contempla el alto al fuego y la liberación de rehenes.

Ambas partes pactaron el cese de hostilidades tras semanas de combates, lo que allanó el terreno para una desescalada significativa en Gaza. El entendimiento fue posible gracias a la mediación de actores regionales y a una intensa presión diplomática internacional.

Las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron un repliegue militar progresivo desde zonas clave del enclave palestino, como parte de los compromisos establecidos en el acuerdo.

Mientras tanto, equipos humanitarios y observadores internacionales comenzaron a acceder a áreas afectadas para coordinar la ayuda y evaluar daños estructurales.

La ofensiva diplomática estuvo liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció personalmente el acuerdo de paz y prometió respaldo económico e institucional para la reconstrucción de Gaza.

El mandatario presentó esta etapa como el inicio de una transformación regional impulsada por el pragmatismo, la seguridad compartida y el desarrollo económico.

En días previos, Trump ya se había mostrado optimista tras una declaración de Hamás donde la organización expresó disposición a dialogar sobre una solución de largo plazo.

