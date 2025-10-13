Así se gestó el acuerdo secreto que puso fin a la guerra en Gaza bajo el mandato de Trump

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró este mes uno de los mayores hitos de su segundo mandato: un acuerdo de paz entre Israel y Hamás que ha puesto fin, al menos por ahora, a la guerra en Gaza.

Lo hizo a su manera: sin cumbres multilaterales ni negociaciones tradicionales, y con la ayuda de su yerno Jared Kushner y el empresario inmobiliario Steve Witkoff, quienes se convirtieron en los arquitectos clave del entendimiento.

El reportaje publicado por Time revela cómo se gestó el pacto en secreto, a espaldas de la diplomacia tradicional.

En lugar de depender del aparato del Departamento de Estado, Trump confió en figuras de su círculo cercano, convencido de que lo que no resolvió la diplomacia podría resolverse con lo que él llama “el arte del trato”.

El acuerdo incluye un alto el fuego inmediato, el retiro parcial de tropas israelíes de la Franja de Gaza, y la liberación de todos los rehenes vivos en manos de Hamás —se estima en unos 20— a cambio de la excarcelación de más de 1,900 presos palestinos, incluidos 250 con condenas de por vida.

También se contempló la entrega de los cuerpos de rehenes fallecidos y el acceso de ayuda humanitaria masiva al devastado enclave.

Witkoff y Kushner redactaron el borrador tras reuniones con autoridades de Israel, Qatar, Egipto y Turquía, reveló la fuente citada.

El plan se presentó primero durante los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y luego fue refinado en una estructura de dos fases: primero, el cese de hostilidades y el intercambio de prisioneros; y segundo, una hoja de ruta para la desmilitarización de Gaza, la creación de un gobierno civil interino y la posible normalización diplomática entre Israel y Arabia Saudí.

Trump se involucró directamente en las últimas negociaciones, aplicando presión a los líderes de la región.

“Hablé un poco fuerte”, reconoció el mandatario en la Casa Blanca.

Se espera que viaje a Israel y Egipto esta misma semana para supervisar la implementación del acuerdo y participar en una ceremonia simbólica de firma.

Para Israel, el acuerdo representa un giro estratégico. Tras meses de ofensiva militar que dejó decenas de miles de muertos y una crisis humanitaria sin precedentes, el gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó el pacto por mayoría en el gabinete. No obstante, el cese del fuego también expone a Netanyahu a críticas internas por posibles concesiones.

La segunda fase del plan, aún pendiente, será la más compleja: establecer quién gobernará Gaza, garantizar la salida definitiva de Hamás y asegurar que no resurjan estructuras terroristas.

Según la Casa Blanca, varios países árabes ya se comprometieron a financiar la reconstrucción y a participar en una fuerza internacional de verificación.

Este pacto no solo apunta a terminar con uno de los conflictos más largos y sangrientos de la región, sino que representa un intento de Trump por reinstalar a Estados Unidos como actor central en la política internacional, tras años de críticas a su postura aislacionista.

En un mundo fragmentado y con múltiples crisis abiertas, la paz en Gaza, aunque frágil, podría marcar el inicio de una nueva etapa en Medio Oriente.

Y con ello, Trump busca consolidar una narrativa de liderazgo global que lo acompañe más allá de sus años en la Casa Blanca.

Este lunes, Trump proclamó el fin de la guerra en Gaza, celebró la liberación de rehenes y anunció un plan de reconstrucción con apoyo regional e internacional para transformar el Medio Oriente.

En días previos, el mandatario ya se había mostrado optimista tras una declaración de Hamás donde la organización expresó disposición a dialogar sobre una solución de largo plazo.

