Cartel con mensaje hostil hacia Israel en la Universidad de La Habana genera polémica

Un cartel con una consigna en contra del Estado de Israel, colocado en la escalinata de la Universidad de La Habana, desató una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos cubanos expresaron su rechazo al mensaje y lo consideraron una ofensa a la comunidad cristiana.

La imagen, compartida en Facebook por usuarios como Liomara Enríquez, muestra un lienzo donde puede leerse la frase “Maldito seas Estado de Israel”, expresada el 2 de junio de 2010 por el expresidente Hugo Chávez (1954-2013).

Ocurrió como reacción ante el ataque de Israel a la llamada Flotilla de la libertad, compuesta por seis embarcaciones con personal de 37 países que llevaba ayuda humanitaria a Palestina y que dejó saldo de nueve muertos y una treintena de heridos.

En su publicación, Enríquez citó el pasaje bíblico Números 24:9 —“Bendito será el que te bendiga, oh Israel, y maldito será el que te maldiga”— y pidió orar “por misericordia para Cuba”.

“Parece que no basta con lo que estamos pasando. Que Dios tenga misericordia”, escribió.

Otros usuarios reaccionaron en la misma línea, interpretando el hecho como una provocación y un signo de la decadencia espiritual y moral del país.

“Un cartel maldiciendo a Israel en medio de la Universidad de La Habana es un acto grosero e irrespetuoso”, comentó Abdiel Morfa, quien recordó que en Cuba existen “miles de cristianos que aman y oran por Israel”.

Otros, como David Espinosa, calificaron el gesto de “feo, triste y desagradable”. “Maldecir nunca ha cambiado el mundo, solo lo ha llenado de más odio”, escribió en su perfil de Facebook.

Las reacciones también incluyeron cuestionamientos sobre la doble moral del gobierno cubano. “Irónico e incoherente que en un país donde no te puedes expresar contra tu gobierno se tenga el valor de hacerlo contra el Estado de Israel”, señaló Yoanny Pérez.

Algunos comentarios, como el de E.A.L., fueron más duros: “Deberían cambiarlo y poner: ‘Maldito seas, Estado comunista y asqueroso cubano’. Déjense de poner estupideces y céntrense en su propio país”.

Creyentes y ciudadanos ven en este gesto no solo una falta de respeto religiosa, sino una muestra más de la politización de los espacios públicos en Cuba.

La colocación del cartel coincidió con la celebración de un acto político al amanecer de este jueves en la Tribuna Antimperialista de La Habana, en respaldo a la causa de Palestina, para el cual se movilizaron ómnibus estatales a pesar de la aguda escasez de combustible.

El 10 de mayo, la Comunidad Hebrea de Cuba acusó a la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) Mariela Castro Espín, de antisemita y de incitar el odio entre los cubanos tras sus recientes declaraciones en la televisión estatal.

En un extenso comunicado difundido en Facebook, los hebreos cubanos tacharon de “insultantes” las “manifestaciones de la diputada” emitidas durante su intervención en el programa televisivo Mesa Redonda Informativa.

Castro Espín negó en dicho espacio la existencia del pueblo judío y afirmó que se victimizaron para ocupar territorio.

"No hay un pueblo judío, hay una religión judía. Realmente eran muchas personas de religión judía europeas que ellos las utilizaron, victimizándose de una manera exagerada", opinó la hija del exmandatario Raúl Castro.

En su intervención aseguró que esas personas "utilizaron mitos bíblicos" para ocupar territorios de Palestina.

A su vez, afirmó que esa "ocupación" fue reforzada por "un imperialismo" liderado por el Reino Unido, después por Estados Unidos, "para no perder el control geopolítico" del Estrecho del Golfo y del Mar Rojo.

Ya en noviembre de 2023, la Comunidad Hebrea cubana también había rechazado las afirmaciones de la directora del Cenesex, quien indicó que habría que actuar con más violencia para frenar a Israel.

“Ya al imperialismo no se le puede confrontar con piedras, ni con palabras, ni por la vía diplomática”, dijo Mariela Castro en un conversatorio con diplomáticos palestinos en la Universidad de La Habana.

La comunidad hebrea consideró tales declaraciones de un total desconocimiento y tergiversación del momento y la historia, además de incluir "un profundo antisemitismo".

Asimismo, la Comunidad Hebrea cubana también expresó su abierto su rechazo a la postura del gobierno de La Habana ante el atentado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el 8 de octubre de 2023, el cual desencadenó la respuesta de Israel sobre la Franja de Gaza.

En noviembre de 2023, el joven judío Jonathan Rosado Carrillo portó la bandera cubana durante los entrenamientos del ejército de Israel, como parte del alistamiento contra el terrorismo de la organización Hamás.

