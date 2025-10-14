Muere joven cubano en un accidente en Uruguay y otros ocho resultan heridos

Muere joven cubano en un accidente en Uruguay y otros ocho resultan heridos

Martes, 14 Octubre, 2025 - 17:04

Un joven cubano de 25 años murió y otros ocho resultaron heridos este martes en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 7, en el departamento uruguayo de Canelones.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 8:20 de la mañana, a la altura del kilómetro 82 de la ruta, cuando un automóvil que circulaba hacia el sur chocó con una camioneta tipo furgón que transitaba en sentido contrario e intentaba girar a la izquierda, informó la Policía Caminera, informó la prensa local.

El conductor del auto, de 25 años y único ocupante, sufrió lesiones leves y el test de alcoholemia realizado dio resultado cero.

En la camioneta viajaban diez personas, nueve de ellas de nacionalidad cubana, con edades comprendidas entre los 20 y 35 años. El conductor, un uruguayo de 58 años, resultó ileso y también dio negativo en el control de alcohol.

Entre los pasajeros, un joven cubano perdió la vida en el lugar del accidente; otro sufrió heridas de gravedad y siete más presentaron lesiones leves, según confirmó la policía de Caminera.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud de la zona.

La ruta permaneció parcialmente obstruida durante varias horas, mientras las autoridades canalizaban el tránsito por una sola senda y realizaban las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro.

