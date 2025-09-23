Motociclista cubano en Uruguay sale del trabajo, choca y es hospitalizado con una fractura

Vídeos relacionados:
Un cubano de 40 años resultó hospitalizado este lunes en Uruguay tras chocar con un automóvil cuando salía de trabajar en una empresa avícola en Paso de la Arena, Montevideo.
Según reportó Telemundo Uruguay, el hombre ingresó al Camino Manuel Flores sin advertir que venía un auto en dirección contraria y fue embestido. El motociclista, que no contaba con licencia de conducir uruguaya, sufrió una fractura de fémur y fue trasladado a un centro de salud de la zona.
Por su parte, Telenoche indicó que el impacto fue frontal y que el conductor del auto resultó ileso. La Policía Científica trabajó en el lugar y el tránsito fue interrumpido por varias horas.
Trabajadores de la zona aseguraron a Telemundo que los accidentes en ese punto son frecuentes debido a la escasa visibilidad provocada por vehículos estacionados.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.