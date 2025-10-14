Felton sigue entre averías y reparaciones: la UNE intenta sostener la generación en medio de fallos recurrentes

Vídeos relacionados:

La termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton, en el municipio de Mayarí, Holguín, vuelve a ocupar titulares por las reiteradas averías y procesos de reparación que afectan su funcionamiento desde hace años, recrudecidos desde comienzos de 2025.

En las últimas horas, la Unión Eléctrica (UNE) informó en sus redes sociales sobre una avería en la caldera de la unidad 1, que obligó a detener las operaciones y comenzar un proceso de enfriamiento en la noche del sábado, alrededor de las 23:40 horas.

Captura de pantalla Facebook / UNE

Según la comunicación oficial de la UNE, el equipo técnico realiza labores de reparación y cambio de componentes clave, en particular siete mochetas y dieciséis soldaduras en la pared lateral izquierda de la caldera.

El director técnico de la planta, Víctor Hugo González Quiala, explicó que, además de la intervención principal, se ejecutan otras 33 tareas paralelas con el propósito de garantizar un restablecimiento seguro y sostenido del servicio.

Captura de pantalla Facebook / UNE

Estas nuevas complicaciones se suman a una larga cadena de fallos y mantenimientos que han marcado la operación de Felton a lo largo del año.

Desde enero, la planta ha enfrentado salidas imprevistas del sistema eléctrico nacional (SEN) por causas diversas: desde falsas alarmas en sensores de hidrógeno, hasta salideros en calderas y averías en transformadores.

Cada parada, según reconocen los propios partes de la UNE, agrava el déficit de generación que padece el país y que se traduce en prolongados apagones diarios en casi todas las provincias.

En febrero, la unidad 1 de Felton se desconectó temporalmente debido a una falsa alarma en el sistema de detección de hidrógeno, aunque logró sincronizarse de nuevo al SEN en pocas horas.

En abril, un salidero en la caldera provocó una parada total de la planta, y las reparaciones se extendieron varios días. Tras el restablecimiento, la UNE aseguró que la termoeléctrica había sido sometida a un riguroso proceso de mantenimiento, pero apenas tres meses después, en julio, volvió a salir de servicio para atender defectos en los calentadores de aire regenerativo.

El episodio más grave de 2025 ocurrió en septiembre, cuando un transformador de la unidad 1 sufrió una avería significativa, acompañada de fugas de hidrógeno en el generador. Los trabajos de recuperación, según la información divulgada, incluyeron la limpieza de equipos, revisión de chumaceras y condensadores, y sustitución de componentes eléctricos.

A finales de ese mes, la UNE informó que Felton había “amanecido sincronizada al sistema”, aunque las averías menores persistían.

El nuevo contratiempo de octubre demuestra que la estabilidad de la planta sigue comprometida. Las imágenes difundidas por medios locales y trabajadores del sector muestran estructuras metálicas en montaje para el soporte de la caldera del bloque 2, un indicio de que los problemas se extienden más allá del bloque actualmente detenido.

Felton, inaugurada en 1979 y con una capacidad instalada superior a los 500 megavatios, es una de las termoeléctricas más importantes de Cuba. Sin embargo, sus más de cuatro décadas de operación y la falta de repuestos adecuados la han convertido en un punto crítico del sistema eléctrico nacional.

Cada parada en la planta repercute directamente en el nivel de afectaciones programadas por la UNE, que intenta compensar el déficit con generación distribuida y otras fuentes, como la termoeléctrica de Mariel o la planta de Renté.

Captura de pantalla Facebook / Emilio Rodríguez Pupo

Mientras tanto, los reportes oficiales mantienen un tono optimista. “Felton se mueve”, escribió en redes sociales el periodista oficialista Emilio Rodríguez Pupo, al destacar el avance del montaje de estructuras y el esfuerzo del personal técnico.

No obstante, la población percibe la situación de otra manera: cada avería en Felton significa más horas de apagón en los hogares y menos estabilidad en un sistema eléctrico ya colapsado por años de deterioro e insuficiencia tecnológica.

Con las reparaciones actuales aún en curso y sin una fecha oficial para la reconexión total, Felton sigue siendo el termómetro del sistema eléctrico cubano: una instalación esencial que funciona al límite y refleja la profunda crisis energética que atraviesa el país.