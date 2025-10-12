Gran apagón en La Habana por averías y una explosión en el sistema eléctrico

Vídeos relacionados:
Una explosión en una subestación eléctrica y múltiples averías provocaron este sábado un gran apagón que dejó sin servicio eléctrico a varias zonas de La Habana.
La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) informó en sus canales oficiales que el incidente se originó por un disparo en las líneas 9020-9015, que conectan las subestaciones Naranjito y Melones, afectando además la subestación Talla Piedra, donde se produjo una explosión.
Las autoridades indicaron que los bomberos acudieron de inmediato al lugar y se encuentran trabajando para restablecer el servicio lo antes posible.
Los municipios más afectados por esta falla son Centro Habana, Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo, 10 de Octubre y Cerro. En varias zonas se reportaron interrupciones totales del suministro eléctrico.
Horas después del primer parte, la Empresa Eléctrica comunicó además la salida imprevista de la unidad Felton 1, lo que agravó la situación energética en la capital, donde el déficit superó los 120 megavatios.
La empresa asegura que ya se ha comenzado a restablecer el servicio de manera gradual, dependiendo de la operatividad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Sin embargo, en redes sociales muchos usuarios aseguran que siguen sin electricidad en sus hogares.
Cuba atraviesa una crisis energética que se ha extendido por más de cinco años, marcada por fallas recurrentes, déficit de generación y un sistema eléctrico obsoleto.
Los apagones se han vuelto una parte habitual de la vida cotidiana, con afectaciones no solo a la población, sino también a sectores esenciales como la salud, el transporte y los servicios.
Preguntas frecuentes sobre el gran apagón en La Habana y la crisis energética en Cuba
¿Qué causó el gran apagón en La Habana?
Una explosión en una subestación eléctrica y varias averías provocaron el apagón en La Habana. El incidente se originó por un disparo en las líneas que conectan las subestaciones Naranjito y Melones, afectando también la subestación Talla Piedra, donde ocurrió la explosión.
¿Cuáles son los municipios más afectados por el apagón en La Habana?
Los municipios más afectados son Centro Habana, Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo, 10 de Octubre y Cerro. Estos municipios han experimentado interrupciones totales del suministro eléctrico.
¿Cómo está afectando la crisis energética a la población cubana?
La crisis energética ha llevado a apagones frecuentes y prolongados que afectan no solo a la población, sino también a sectores esenciales como la salud, el transporte y los servicios. Las interrupciones constantes del servicio eléctrico repercuten en la salud, la productividad y la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Qué medidas se están tomando para solucionar el problema eléctrico en Cuba?
Las autoridades trabajan en restablecer el servicio de manera gradual, pero el panorama sigue siendo incierto. La infraestructura obsoleta, la falta de mantenimiento y la escasez de combustible complican la situación, y las soluciones a corto plazo no han sido suficientes para resolver la crisis energética.
