Gran apagón en La Habana por averías y una explosión en el sistema eléctrico

Una explosión en una subestación eléctrica y múltiples averías provocaron este sábado un gran apagón que dejó sin servicio eléctrico a varias zonas de La Habana.

La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) informó en sus canales oficiales que el incidente se originó por un disparo en las líneas 9020-9015, que conectan las subestaciones Naranjito y Melones, afectando además la subestación Talla Piedra, donde se produjo una explosión.

Las autoridades indicaron que los bomberos acudieron de inmediato al lugar y se encuentran trabajando para restablecer el servicio lo antes posible.

Los municipios más afectados por esta falla son Centro Habana, Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo, 10 de Octubre y Cerro. En varias zonas se reportaron interrupciones totales del suministro eléctrico.

Horas después del primer parte, la Empresa Eléctrica comunicó además la salida imprevista de la unidad Felton 1, lo que agravó la situación energética en la capital, donde el déficit superó los 120 megavatios.

La empresa asegura que ya se ha comenzado a restablecer el servicio de manera gradual, dependiendo de la operatividad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Sin embargo, en redes sociales muchos usuarios aseguran que siguen sin electricidad en sus hogares.

Cuba atraviesa una crisis energética que se ha extendido por más de cinco años, marcada por fallas recurrentes, déficit de generación y un sistema eléctrico obsoleto.

Los apagones se han vuelto una parte habitual de la vida cotidiana, con afectaciones no solo a la población, sino también a sectores esenciales como la salud, el transporte y los servicios.

