Déficit eléctrico en Cuba se mantiene por encima de los 1,700 MW

La crisis energética que atraviesa Cuba no da tregua: el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) informó que el país sufrió apagones durante todo el domingo y la madrugada del lunes debido a un déficit de capacidad de generación que alcanzó los mil 752 MW a las siete de la noche, en el momento de mayor afectación del día.

En el parte oficial de este lunes se detalló que, al amanecer, la disponibilidad del SEN era de 1,632 MW frente a una demanda de 2,617, lo que dejaba más de 1,000 MW afectados.

Captura Facebook / Unión Eléctrica UNE

Para el mediodía se estimaba que el número de clientes sin electricidad por déficit ascienda a 1,300 MW, lo que evidencia la gravedad del panorama energético actual.

La situación se ve agravada por múltiples averías y mantenimientos en las principales centrales termoeléctricas del país.

Las unidades uno y dos de Felton, la ocho de Mariel y la tres de Renté se encuentran fuera de servicio por fallos técnicos.

Mientras tanto, la unidad dos de Santa Cruz y la unidad cuatro de la Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, están en proceso de mantenimiento.

A ello se suman limitaciones térmicas que mantienen fuera de funcionamiento otros 426 MW, lo que contribuye al colapso progresivo del sistema.

La falta de combustible también golpea con fuerza a la generación distribuida.

Según el informe, 39 centrales están fuera de servicio por escasez de carburante, lo que representa una pérdida de 292 MW.

A esta situación se suman otros 316 MW que no pueden operar por falta de lubricantes, elevando el total de energía no disponible por esta causa a 608 MW.

Para el horario pico de la noche, las autoridades solo prevén la recuperación de 100 MW, lo que llevaría la disponibilidad a 1,732, frente a una demanda estimada de 3,400 MW.

De cumplirse estas proyecciones, el déficit alcanzaría los 1,668 MW, lo que provocaría una afectación de hasta 1,738 MW en ese horario.

A pesar de los esfuerzos por incorporar fuentes renovables al sistema, los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos apenas aportaron 2,033 MW hora durante el domingo, con una potencia máxima de 322 MW en el horario del mediodía, una cifra aún insuficiente frente al colapso general de la red.

