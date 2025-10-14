Willy Chirino da la bienvenida a José Daniel Ferrer en Miami: "Un verdadero héroe de Cuba"

Vídeos relacionados:

El cantautor cubano Willy Chirino dio la bienvenida este martes en Miami al opositor José Daniel Ferrer, recientemente desterrado por el régimen cubano, y lo calificó como "uno de los verdaderos héroes de la lucha por la libertad de Cuba".

“Ansioso de verte en persona, darte un abrazo y agradecerte por todo lo que has hecho y te falta por hacer en favor de nuestro pueblo”, expresó el artista en un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales.

La publicación fue acompañada por una imagen de Ferrer levantando la "L" de libertad, un gesto simbólico del movimiento opositor cubano, y el mensaje final de Chirino: “¡VCL!” (abreviatura de “Viva Cuba Libre”).

Rosa María Payá: “Un héroe de todos los cubanos”

El mensaje de Chirino se suma al respaldo recibido por Ferrer desde su llegada este lunes a Estados Unidos, donde fue recibido por activistas, familiares y representantes del exilio.

La activista Rosa María Payá también lo calificó como “un héroe de todos los cubanos”, durante una conferencia en la sede de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), en Miami.

“Es un hombre libre, un héroe de todos los cubanos. Este exilio será corto”, dijo Payá, al denunciar las violaciones del régimen y destacar el rol de Ferrer como testigo de los abusos contra los presos políticos en Cuba.

Primer mensaje de Ferrer desde el exilio: “La lucha continúa con redobladas fuerzas”

Este martes, Ferrer publicó su primer mensaje desde Miami en su perfil oficial de Facebook, agradeciendo a todos los que hicieron posible su salida del país, incluyendo al gobierno de Estados Unidos, y reafirmando su compromiso con la causa de la libertad.

“La lucha continúa con redobladas fuerzas. Debemos unirnos y hacer que nuestra lucha por la libertad sea muy efectiva. Hay que tumbar a la infame y criminal tiranía, hay que salvar a Cuba”, escribió.

Ferrer también denunció los riesgos vividos hasta el último momento en Cuba y envió un mensaje a sus compañeros de lucha dentro de la isla, a quienes expresó su admiración y respeto. “Si hacemos lo que se debe, pronto estoy de vuelta, aunque vuelva a las mazmorras de la tiranía, pero seguro de la victoria”, aseguró.

A su llegada a Miami, fue condecorado por organizaciones del exilio con la medalla Truman-Reagan a la libertad, en reconocimiento a su trayectoria en la lucha contra el comunismo en la isla.

