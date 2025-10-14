Willy Chirino da la bienvenida a José Daniel Ferrer en Miami: "Un verdadero héroe de Cuba"

Vídeos relacionados:
El cantautor cubano Willy Chirino dio la bienvenida este martes en Miami al opositor José Daniel Ferrer, recientemente desterrado por el régimen cubano, y lo calificó como "uno de los verdaderos héroes de la lucha por la libertad de Cuba".
“Ansioso de verte en persona, darte un abrazo y agradecerte por todo lo que has hecho y te falta por hacer en favor de nuestro pueblo”, expresó el artista en un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales.
La publicación fue acompañada por una imagen de Ferrer levantando la "L" de libertad, un gesto simbólico del movimiento opositor cubano, y el mensaje final de Chirino: “¡VCL!” (abreviatura de “Viva Cuba Libre”).
Rosa María Payá: “Un héroe de todos los cubanos”
El mensaje de Chirino se suma al respaldo recibido por Ferrer desde su llegada este lunes a Estados Unidos, donde fue recibido por activistas, familiares y representantes del exilio.
La activista Rosa María Payá también lo calificó como “un héroe de todos los cubanos”, durante una conferencia en la sede de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), en Miami.
“Es un hombre libre, un héroe de todos los cubanos. Este exilio será corto”, dijo Payá, al denunciar las violaciones del régimen y destacar el rol de Ferrer como testigo de los abusos contra los presos políticos en Cuba.
Lo más leído hoy:
Primer mensaje de Ferrer desde el exilio: “La lucha continúa con redobladas fuerzas”
Este martes, Ferrer publicó su primer mensaje desde Miami en su perfil oficial de Facebook, agradeciendo a todos los que hicieron posible su salida del país, incluyendo al gobierno de Estados Unidos, y reafirmando su compromiso con la causa de la libertad.
“La lucha continúa con redobladas fuerzas. Debemos unirnos y hacer que nuestra lucha por la libertad sea muy efectiva. Hay que tumbar a la infame y criminal tiranía, hay que salvar a Cuba”, escribió.
Ferrer también denunció los riesgos vividos hasta el último momento en Cuba y envió un mensaje a sus compañeros de lucha dentro de la isla, a quienes expresó su admiración y respeto. “Si hacemos lo que se debe, pronto estoy de vuelta, aunque vuelva a las mazmorras de la tiranía, pero seguro de la victoria”, aseguró.
A su llegada a Miami, fue condecorado por organizaciones del exilio con la medalla Truman-Reagan a la libertad, en reconocimiento a su trayectoria en la lucha contra el comunismo en la isla.
Preguntas frecuentes sobre el destierro de José Daniel Ferrer y su llegada a Miami
¿Quién es José Daniel Ferrer y por qué fue desterrado de Cuba?
José Daniel Ferrer es un líder opositor cubano y fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Fue desterrado de Cuba debido a su constante lucha por la libertad y los derechos humanos, enfrentando años de encarcelamiento, torturas y persecución por parte del régimen cubano. Su destierro fue una medida para silenciar su voz dentro de Cuba.
¿Cómo fue recibido José Daniel Ferrer en Miami?
José Daniel Ferrer fue recibido en Miami como un héroe por activistas, familiares y miembros del exilio cubano. Fue condecorado con la medalla Truman-Reagan a la libertad, en reconocimiento a su resistencia frente al comunismo y su defensa de los derechos humanos. Personalidades como Willy Chirino y Rosa María Payá también expresaron su apoyo y admiración hacia Ferrer.
¿Qué mensaje compartió José Daniel Ferrer tras su llegada a Estados Unidos?
Desde su llegada a Estados Unidos, José Daniel Ferrer compartió un mensaje en el que reafirmó su compromiso con la lucha por la libertad de Cuba. Expresó su intención de continuar la lucha con redobladas fuerzas, haciendo un llamado a la unidad de los cubanos dentro y fuera de la isla para acabar con la dictadura en Cuba. Agradeció el apoyo recibido y prometió que su exilio será corto.
¿Qué papel desempeñó Rosa María Payá en el apoyo a José Daniel Ferrer?
Rosa María Payá, activista cubana y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido una ferviente defensora de José Daniel Ferrer. Calificó a Ferrer como un "héroe de todos los cubanos" y destacó su compromiso con la causa de la libertad en Cuba. Durante la conferencia de prensa en la Fundación Nacional Cubano Americana, Payá enfatizó que este exilio será corto y que Ferrer representa un impulso renovado para la oposición.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.