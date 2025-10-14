Humberto López se pone semántico con el destierro de José Daniel Ferrer

Vídeos relacionados:

El vocero oficialista Humberto López Suárez volvió a protagonizar uno de sus ya habituales ejercicios de propaganda disfrazada de sarcasmo, esta vez a costa del destierro del opositor José Daniel Ferrer García, quien llegó este 13 de octubre a Miami acompañado por su familia, tras años de prisión, represión y tortura bajo custodia del régimen cubano.

Lejos de mostrar la más mínima sensibilidad u objetividad ante el drama del exilio forzado —denunciado por múltiples organismos internacionales como una violación grave de los derechos humanos—, López Suárez optó por jugar con las palabras y burlarse públicamente del suceso.

En una publicación en sus redes sociales, el presentador de espacios televisivos controlados por la Contrainteligencia comparó los términos empleados por la Cancillería del régimen cubano para “informar” del destierro de Ferrer y familia, con los utilizados por CiberCuba:

“Real Academia de la Lengua Española: ABANDONO: salida, marcha, partida, alejamiento, renuncia, deserción, boludez. DESTIERRO: aislamiento, reclusión, encierro, confinamiento. ¿Entonces?”, preguntó López compartiendo imágenes del comunicado del MINREX y de la nota de CiberCuba “Régimen cubano se pronuncia sobre el destierro de José Daniel Ferrer”.

El mensaje, además de manipular groseramente los hechos y sus significados, insinuó que la salida de Ferrer no fue un destierro sino una “deserción”, en un intento infantil y ruin por cuestionar el valor de su lucha y deslegitimar su salida del país, además del fútil empeño de una estrategia discursiva para sembrar dudas, desprestigiar y ridiculizar.

El régimen cubano confirmó oficialmente, mediante un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), que la salida de Ferrer ocurrió a solicitud del gobierno de Estados Unidos y con el consentimiento del propio opositor, quien denunció públicamente que tomó esa decisión bajo extrema presión para proteger a su esposa e hijos. No fue una elección libre, fue una imposición revestida de trámite.

Como si no bastara con el cinismo semántico, López Suárez volvió a traer a colación el viejo video manipulado que el aparato propagandístico ha utilizado reiteradamente para intentar ridiculizar a Ferrer: aquel donde presuntamente se golpea la cabeza contra una mesa durante un interrogatorio de la Seguridad del Estado.

Este material, ampliamente cuestionado por su autenticidad y por el uso fuera de contexto, fue resucitado en perfiles de redes sociales de los conocidos como “ciberclarias” (agentes al servicio de las campañas de manipulación y desinformación del régimen) con memes de baja calaña.

Todos estos contenidos, que circularon entre cuentas afines al oficialismo, buscaron reforzar la narrativa de que Ferrer es un farsante, un “loco” o un títere extranjero, trivializando de forma perversa los años de prisión, golpizas, aislamiento y amenazas de muerte que ha sufrido.

La catadura moral de Humberto López Suárez quedó nuevamente expuesta: un comunicador al servicio de la Seguridad del Estado que utiliza su visibilidad para machacar, despreciar y deshumanizar a la disidencia. Su conducta no es periodística, es una extensión de la represión con rostro televisivo.

Mientras tanto, Ferrer ya está en suelo estadounidense acompañado de su familia, en una nueva etapa marcada por la dignidad del que resiste, y la crudeza de saberse obligado al exilio.