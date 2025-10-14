Una familia reunida, un cumpleaños, una canción… y una sorpresa que desató lágrimas y abrazos. Así fue el emotivo reencuentro de un joven cubano con su madre, tras regresar de forma inesperada a casa. El momento quedó grabado en video y ha tocado el corazón de miles en TikTok.

Mientras los invitados cantaban alrededor de la mesa decorada con un pastel y refrescos, el joven apareció por una puerta sin que nadie lo notara. Su madre, al verlo, quedó paralizada por la emoción antes de correr hacia él para fundirse en un largo y sentido abrazo. La escena estuvo llena de aplausos, risas, llanto y la emoción contenida de toda una familia.

El video, compartido por el usuario @yadiermatos0, ha generado decenas de reacciones. “Lloré con tu mami, qué hermosooo”, escribió una seguidora. “El mejor abrazo del universo”, comentó otra. Muchos cubanos, marcados por la distancia y la separación familiar, se sintieron reflejados: “Ay por Dios, no veo el momento en que pueda abrazar a mi madre”, escribió alguien más.

El protagonista del video solo respondió con gratitud: “Gracias a todos por sus lindos comentarios”.

Más allá de las palabras, hay gestos que lo dicen todo. Volver, abrazar, estar… En una Cuba donde muchos hijos parten, cada regreso como este se convierte en un recuerdo imborrable.

