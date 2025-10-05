“Después de 6 duros años”: Padre vuelve a besar y abrazar a su hijo en Cuba

Un emotivo reencuentro entre un padre y su hijo ha conmovido a miles de personas en redes sociales, después de que un video compartido en TikTok mostrara el momento en que, tras seis largos años de separación, pudieron abrazarse nuevamente en Cuba.

Las imágenes, grabadas a las afueras de un aeropuerto de la isla, reflejan la intensidad del encuentro: el padre no suelta a su hijo en ningún momento, lo besa con fuerza y rompe en lágrimas mientras lo carga en brazos.

“Después de 6 duros años al fin te pude abrazar y besar, hijo mío”, escribió el usuario identificado como @ramonvidal469, acompañando la publicación que rápidamente se hizo viral en TikTok.

En los comentarios, decenas de internautas compartieron mensajes de apoyo y empatía, recordando lo difícil que puede ser la separación familiar para los cubanos que migran o viven lejos de sus seres queridos.

El reencuentro refleja una realidad común para muchas familias divididas entre la isla y el exterior, que pasan años sin poder reunirse debido a obstáculos económicos, migratorios o políticos.

Este emotivo momento se ha convertido en símbolo de esperanza y de la fuerza de los lazos familiares, pese al tiempo y la distancia.

