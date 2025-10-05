Responde a los que critican que los cubanos viajen a Cuba mostrando su llegada a la isla: "Eso alimenta el alma"

Una cubana ha generado una intensa reacción en TikTok tras publicar en su perfil @naranjosleya un video donde muestra su llegada a Cuba junto a su hijo. El clip comienza con una frase provocadora: “Yo no voy más a Cuba. Aquello está en candela”, que rápidamente captó la atención de miles de usuarios. Pero lo que parece una crítica frontal, termina siendo un mensaje dirigido a quienes cuestionan a los emigrados que deciden volver, aunque sea por poco tiempo.

A lo largo del video, la autora responde a los señalamientos que suelen recibir quienes regresan a la isla. “Si usted no extraña la gente de su barrio, el lugar donde nació y se desarrolló, usted no debe regresar a Cuba”, afirma. Su discurso, cargado de referencias personales, plantea el conflicto emocional que viven muchos emigrados entre el desarraigo y los vínculos familiares que aún los atan a la isla.

En las imágenes se le ve bajando del avión con su hijo en brazos, reencontrándose con familiares en un abrazo cargado de emociones. Más adelante, continúa: “Si usted no se la ha pasado llorando los dos últimos años o viendo crecer a sus hijos por un teléfono, usted no debe ir a Cuba”. La publicación ha sido leída por muchos como una defensa de quienes, pese a las condiciones del país, regresan para ver a los suyos.

La frase que ha tenido mayor eco en los comentarios es también la que da sentido al mensaje completo: “Si está dispuesto a vivir con la gente que ama 15 días de lo que ellos viven un año entero, con tal de abrazarlos, ahí sí, usted debe ir a Cuba”. Lejos de emitir juicios, la autora plantea una postura personal sobre lo que significa volver, sin dejar de reconocer el peso de esa decisión.

El video ha desatado decenas de reacciones, tanto de apoyo como de crítica. Algunos usuarios aplauden su valentía al exponer un tema sensible; otros la acusan de incoherencia por regresar tras emigrar. “Yo sí voy, aunque sea por pocos días, porque mi madre está allá”, comentó una usuaria. Otro fue más contundente: “Volví después de 25 años, y la miseria es enorme, pero la familia lo vale”.

La autora ha respondido a varios comentarios aclarando que no se trata de un mensaje político ni de posicionamiento, sino de una experiencia emocional. “Conoció a sus hermanos, debemos seguir yendo. Allí está su familia”, explicó sobre su hijo. Su testimonio ha vuelto a encender una conversación constante entre cubanos: ¿cuándo —y por qué— volver?

El video no busca imponer una verdad, pero sí deja al descubierto un sentimiento que muchos cubanos comparten: el deseo de volver a abrazar a los suyos, aunque sea por unos días, y el peso de tener que justificarlo. Volver o no volver sigue siendo una decisión personal, cargada de emociones, recuerdos y también contradicciones.

