Ja Rulay enseña la humilde casa en la que vivía en Cuba cuando se hizo famoso: “No se imaginan el sacrificio de mi mamá”

El reguetonero cubano Ja Rulay mostró al youtuber El Creador Cubano la humilde vivienda donde pasó su infancia en La Habana, antes de convertirse en una figura popular del género urbano.

En un emotivo recorrido publicado en Instagram, el artista regresó al pequeño hogar donde vivió con su madre, en condiciones marcadas por la precariedad. Las imágenes revelan techos de fibrocemento, paredes deterioradas y espacios reducidos, que contrastan con el éxito que hoy lo acompaña.

“Es increíble cómo la vida cambia”, expresó Ja Rulay mientras sostenía un micrófono improvisado y recorría el interior de la vivienda. “No se imaginan el sacrificio de mi mamá”, agregó con visible emoción.

Durante el video, también reflexionó sobre su ascenso en la música desde una realidad adversa: “Sí se puede, si luchas. Yo no tenía dinero, mi casa era esto”. Las frases del artista resonaron con fuerza entre los seguidores, que destacaron su humildad y el valor de recordar los orígenes.

Esta visita tiene lugar poco después de que CiberCuba publicara una nota sobre el solar en ruinas donde nació el reguetonero, ubicada en un edificio en peligro de derrumbe en la capital cubana.

Con este gesto, Ja Rulay se une a una lista de artistas cubanos que no olvidan sus raíces y visibilizan la realidad de muchos jóvenes en la isla que sueñan con un futuro mejor a pesar de las limitaciones.

