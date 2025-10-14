Ja Rulay enseña la humilde casa en la que vivía en Cuba cuando se hizo famoso: “No se imaginan el sacrificio de mi mamá”

El reguetonero cubano Ja Rulay mostró al youtuber El Creador Cubano la humilde vivienda donde pasó su infancia en La Habana, antes de convertirse en una figura popular del género urbano.
En un emotivo recorrido publicado en Instagram, el artista regresó al pequeño hogar donde vivió con su madre, en condiciones marcadas por la precariedad. Las imágenes revelan techos de fibrocemento, paredes deterioradas y espacios reducidos, que contrastan con el éxito que hoy lo acompaña.
“Es increíble cómo la vida cambia”, expresó Ja Rulay mientras sostenía un micrófono improvisado y recorría el interior de la vivienda. “No se imaginan el sacrificio de mi mamá”, agregó con visible emoción.
Durante el video, también reflexionó sobre su ascenso en la música desde una realidad adversa: “Sí se puede, si luchas. Yo no tenía dinero, mi casa era esto”. Las frases del artista resonaron con fuerza entre los seguidores, que destacaron su humildad y el valor de recordar los orígenes.
Esta visita tiene lugar poco después de que CiberCuba publicara una nota sobre el solar en ruinas donde nació el reguetonero, ubicada en un edificio en peligro de derrumbe en la capital cubana.
Con este gesto, Ja Rulay se une a una lista de artistas cubanos que no olvidan sus raíces y visibilizan la realidad de muchos jóvenes en la isla que sueñan con un futuro mejor a pesar de las limitaciones.
Preguntas frecuentes sobre Ja Rulay y su historia de vida
¿Cómo fue la infancia de Ja Rulay en La Habana?
Ja Rulay creció en una humilde vivienda en La Habana, marcada por la precariedad. Las condiciones eran difíciles, con techos de fibrocemento y paredes deterioradas. Sin embargo, a pesar de las adversidades, logró convertirse en una figura del reguetón cubano, recordando siempre el sacrificio de su madre y sus orígenes.
¿Cómo ha influido la madre de Ja Rulay en su carrera?
La madre de Ja Rulay ha sido una influencia fundamental en su vida y carrera. Él mismo ha expresado que vive para hacerla feliz y que su amor y sacrificio lo han impulsado a seguir creciendo tanto en lo personal como en lo musical. Su relación es un pilar importante que lo motiva a luchar por un futuro mejor.
¿Qué mensaje transmite Ja Rulay al mostrar su antigua vivienda?
Al mostrar su antigua vivienda, Ja Rulay transmite un mensaje de humildad y perseverancia. Su recorrido por el lugar donde creció busca visibilizar la realidad de muchos jóvenes en Cuba que, a pesar de las limitaciones, sueñan con un futuro mejor. Su historia inspira a luchar por los sueños sin olvidar las raíces.
¿Cuál es la situación actual de la vivienda en Cuba según el contexto proporcionado?
La situación de la vivienda en Cuba es crítica, con una gran cantidad de edificaciones en mal estado. Muchos cubanos residen en inmuebles con condiciones estructurales peligrosas. La historia de Ja Rulay es un ejemplo de las dificultades habitacionales que enfrentan muchas familias en la isla. A pesar de los esfuerzos del gobierno, el déficit de viviendas adecuadas sigue siendo un problema importante.
