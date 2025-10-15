Elián González critica el Nobel de la Paz: “A partir de ahora pierde importancia”

El diputado cubano Elián González, actualmente un vocero del régimen y defensor de la dictadura, cuestionó duramente el reciente Premio Nobel de la Paz, otorgado a la defensora de la democracia venezolana María Corina Machado, asegurando que el galardón “ha perdido su valor” y se ha convertido en un instrumento político al servicio de campañas internacionales contra gobiernos aliados del régimen cubano.
En declaraciones difundidas por IMER Noticias, desde el IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, en México, González afirmó que el Nobel “cayó en el mercado, en la monetización y en el juego”, y sostuvo que “de ahora en adelante recibir un Nobel pierde importancia”.
“Yo creo que ya se desprestigia, incluso es lamentable cómo desprestigian la figura de Nobel”, dijo el parlamentario, que representa a la provincia de Cienfuegos y marioneta del régimen.
El exniño balsero criticó que se haya otorgado el reconocimiento a “una persona que pidió la invasión de su propio pueblo”, lo que, según él, demuestra un “boicot” dentro del propio comité del premio.
“Cómo una persona que ha pedido la invasión para su propio pueblo puede ser merecedora de un Nobel”, cuestionó González, uno de los rostros del oficialismo cubano, que evitó mencionar que actualmente Nicolás Maduro mantiene una de las peores dictaduras en América Latina.
González vinculó el galardón con lo que calificó como una campaña política contra Venezuela.
Lo más leído hoy:
“Saben manejar los medios, saben manejar la política, saben manejar el mercado y lo dominan. Lo que están haciendo es darle visibilidad a su figura, a su campaña en contra de Venezuela”, añadió, asegurando que se trata de un “pretexto burdo de invasión” contra el país sudamericano.
En una segunda intervención, también difundida por IMER Noticias, el diputado cubano abordó la situación de Venezuela y Cuba, a las que describió como víctimas de “presión y control geopolítico”.
“Esperamos un cambio de política, pero sabemos que el pueblo seguirá resistiendo y luchando por su soberanía”, expresó el niño que decepcionó a millones de cubanos al convertirse en un monigote del régimen.
“El pueblo cubano no tiene de otra y hará lo que siempre ha hecho: resistir, buscar por sus propias vidas cómo salir y cómo triunfar.
Seguiremos luchando, seguiremos batallando. Somos un pueblo de paz, pero no tenemos miedo”, concluyó González, repitiendo el discurso tradicional del régimen cubano, como si por ello recibiera un salario –o beneficios igual que el resto de la cúpula–, sobre resistencia y solidaridad con gobiernos aliados.
Preguntas frecuentes sobre la crítica de Elián González al Premio Nobel de la Paz
¿Por qué Elián González critica el Premio Nobel de la Paz 2025?
Elián González critica el Premio Nobel de la Paz 2025 porque considera que se ha convertido en un instrumento político al servicio de campañas internacionales contra gobiernos aliados del régimen cubano. González sostiene que el galardón ha perdido su valor y lo califica de "desprestigiado".
¿Qué opinión tiene el gobierno cubano sobre el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado?
El gobierno cubano, representado por Miguel Díaz-Canel y Elián González, ha criticado el otorgamiento del Nobel a María Corina Machado, describiéndolo como una maniobra política. Díaz-Canel acusa al Comité Nobel de politización y parcialización, mientras que González lo califica como una campaña contra Venezuela.
¿Cuál es la postura de María Corina Machado sobre el Premio Nobel de la Paz que recibió?
María Corina Machado considera el Premio Nobel de la Paz como una "inyección de energía" para la causa democrática en Venezuela. Asegura que el reconocimiento es una señal inequívoca sobre la urgencia de una acción internacional para acompañar la transición democrática en su país, y lo dedica al pueblo venezolano.
¿Qué ha dicho Nicolás Maduro sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado?
Nicolás Maduro ha descalificado indirectamente el premio otorgado a María Corina Machado al referirse a ella de manera despectiva y reiterar su discurso de paz con soberanía. Aunque no la menciona directamente, sus declaraciones reflejan el rechazo del régimen chavista al reconocimiento internacional de Machado.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.