Elián González parte rumbo a México pero en viaje oficial

El diputado Elián González Brotons, conocido internacionalmente por el caso que marcó su infancia durante la disputa migratoria entre Cuba y Estados Unidos a finales de los años 90, estará en México para participar en el IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, que se celebrará del 9 al 12 de octubre en ese país.

El evento, según su convocatoria, reunirá a organizaciones afines al régimen de La Habana bajo el lema “Por la solidaridad, la amistad y contra el imperialismo”, y contará también con la presencia de Aleida Guevara March, hija del fallecido guerrillero Ernesto “Che” Guevara.

Publicación de Facebook/IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba

De niño símbolo a figura política

Elián González, hoy diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se ha consolidado como una figura mediática y política dentro del sistema cubano. Su nombre continúa vinculado al relato oficial de la Revolución, que lo presenta como un ejemplo de “lealtad y compromiso con los ideales de Fidel Castro”.

Como se recuerda, González fue el protagonista del conflicto diplomático más mediático entre Cuba y Estados Unidos a finales del siglo XX. En noviembre de 1999, con apenas cinco años, fue rescatado frente a las costas de Florida tras naufragar la embarcación en la que su madre, Elizabeth Brotons, intentaba llegar a Estados Unidos y perdió la vida en el intento.

El caso derivó en un prolongado enfrentamiento legal y político entre sus familiares en Miami, que buscaban su permanencia en el país norteamericano, y su padre en Cuba, respaldado por Fidel Castro. La batalla terminó con la repatriación del menor a la isla el 28 de junio de 2000, tras una orden judicial estadounidense.

Publicación de Facebook/IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba

Un heredero del relato oficial

Desde su regreso, Elián ha mantenido una estrecha relación con las instituciones del régimen, participando en actos públicos y defendiendo las posiciones del Partido Comunista. En 2023 fue elegido diputado por Cárdenas, Matanzas, su ciudad natal, y ha asumido un discurso abiertamente ideológico, reafirmando su compromiso con el sistema político cubano.

A 25 años de su retorno, González se describe como “un defensor del comunismo”, y suele referirse a Fidel Castro como una figura paterna y protectora, símbolo de una lealtad que el régimen ha exaltado durante décadas.

Un viaje con peso simbólico

El viaje de Elián González a México, más allá de su carácter oficial, tiene una carga simbólica importante: representa la continuidad de la narrativa revolucionaria en la voz de una generación que creció bajo la influencia del castrismo y su dictadura.

Mientras tanto, dentro y fuera de Cuba, su figura sigue despertando contrastes profundos entre quienes lo ven como un instrumento político del régimen y quienes lo consideran una víctima del régimen.

Elián no estará solo… Aleida Guevara llevará la imagen del Che

Aleida Guevara March, hija de Ernesto “Che” Guevara, igualmente estará en el evento. Su participación junto a González en el Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba busca reforzar la narrativa oficial que asocia la continuidad generacional con la permanencia de los ideales de la Revolución.

Publicación de Facebook/IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba

Ambos representan —según el discurso del régimen— la “herencia viva” de la epopeya revolucionaria, un intento de conectar a las nuevas generaciones con símbolos potentes del castrismo: el “Che” Guevara y el “niño de Elián”, dos figuras elevadas al rango de mitos dentro de la propaganda estatal.

