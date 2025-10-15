“Se me apretó el alma”: Viajó con cuatro maletas de juguetes a Cuba y reparte alegría entre los niños de La Habana

Una cubana que vive en Estados Unidos, conocida en TikTok como @tu_viaje_con_rosy, se ha ganado el cariño de muchos en redes sociales tras compartir un video donde aparece repartiendo juguetes a niños en el barrio de Cayo Hueso, en Centro Habana. Su gesto sencillo, pero lleno de amor, ha tocado el corazón de miles de personas.
“Me encuentro en Cuba y hoy voy a estar regalando juguetes a algunos niños que me voy encontrando por la calle”, contó Rosy en el video. “Ya estuve en Varadero, pero esto era algo que tuve presente desde que planifiqué el viaje”. Y así lo hizo: viajó con cuatro maletas repletas de juguetes, mochilas, útiles escolares, mantas y regalitos para bebés, que fue entregando según la edad y el sexo de cada niño.
Rosy confesó que al principio tenía miedo de que se le llenara la calle de gente, como ha visto en otros videos virales, pero le sorprendió la reacción de los cubanos. “Hubo personas que no me aceptaban los regalos porque ya recibían ayuda del extranjero y preferían que se los diera a otros niños. Eso me pareció súper bonito”, dijo.
Rosy contó además que pensó en entregar los juguetes a través de una iglesia, pero decidió hacerlo ella misma. “Así me aseguro de que lleguen a quienes de verdad los necesitan”, explicó. Sus hijos también participaron en la experiencia, para que “vieran la realidad de nuestro país y entendieran que muchos niños no tienen la posibilidad de tener un juguete”.
En el video se ven momentos llenos de ternura: madres agradecidas, pequeños emocionados y sonrisas que valen más que cualquier palabra. “No saben la alegría que sentí luego de darle estos regalitos a los pequeñitos”, escribió Rosy. “Las mamitas estaban súper contentas, y no hay nada más lindo que ver la sonrisa de un niño”.
En los comentarios, los mensajes de cariño no tardaron en llegar. “Bendiciones muchacha, Dios te bendiga”, escribió una seguidora. Otra comentó: “Muy lindo gesto, yo también lo hice cuando fui a Cuba y ver esas caritas de felicidad me llenaron el corazón”. Rosy respondió: “Las mamitas no sabían cómo dar las gracias, se me apretó el alma”.
La tiktokera explicó que gracias a las ganancias obtenidas en TikTok Shop pudo comprar los juguetes. “Ojalá pudiera hacerlo nuevamente”, dijo emocionada. En la descripción del video, dejó una frase que resume toda la experiencia:
“De todo lo que hice en esa visita a Cuba, esto fue la mejor parte: ver la carita de los niños al recibir regalos”.
Un gesto pequeño, pero lleno de significado, que demuestra que ayudar también es una forma de volver a casa.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda a niños en Cuba
¿Quién es Rosy y qué hizo en Cuba?
Rosy es una cubana residente en Estados Unidos que, durante un viaje a Cuba, llevó cuatro maletas llenas de juguetes y otros artículos para repartir entre los niños de La Habana. Su gesto altruista se hizo viral en TikTok, donde compartió momentos emotivos entregando regalos directamente a los niños en las calles.
¿Cómo reaccionaron los cubanos al recibir los juguetes?
Los cubanos reaccionaron con gratitud y emoción al gesto de Rosy. Algunos incluso rechazaron los regalos para que fueran entregados a otros niños que los necesitaran más. Esta actitud muestra la solidaridad en medio de la difícil situación económica que se vive en la isla.
¿Por qué Rosy decidió repartir los juguetes personalmente?
Rosy optó por entregar los juguetes directamente para asegurarse de que llegaran a quienes realmente los necesitaban. Aunque consideró hacerlo a través de una iglesia, prefirió el contacto directo con las familias para verificar la entrega.
¿Qué impacto tienen estos gestos en la comunidad cubana?
Gestos como el de Rosy tienen un profundo impacto en la comunidad cubana, especialmente en un contexto de escasez y dificultades económicas. Además de proveer alegría y alivio temporal, estas acciones resaltan la solidaridad y empatía entre los cubanos, así como la importancia de las remesas y ayudas externas para muchas familias en la isla.
