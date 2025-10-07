Cubana en EE.UU. prepara su primer viaje a la isla: "Han sido los tres años más largos de mi vida"

Cubana en Estados Unidos se prepara para volver a la isla tras tres años sin ver a su familia

La usuaria cubana @mihogaractivo, identificada como Daiana Díaz, compartió un video en TikTok donde mostró los preparativos de su primer viaje a Cuba tras más de tres años sin ver a su familia. Desde Missouri, Estados Unidos, relató cómo empacó seis maletas —dos con comida y cuatro con ropa— para reencontrarse con sus padres en la isla.

"Aquí son casi las 12 de la noche y con los días contados para irme para Cuba, es mi primer viaje a la isla, y te podrás imaginar cómo están mis nervios, y no quiero que te imagines cómo están los bolsillos", comenzó diciendo Daiana, mientras mostraba productos como café, jugos, sopas instantáneas, artículos de aseo, vitaminas, enlatados, ropa, zapatos y un televisor nuevo para su madre.

"Es que como es mi primera vez, yo quería llevar de todo, créeme que de todo, y sé que todo hace falta", explicó. "Mi núcleo familiar en Cuba es bien pequeño, pero quiero llevarle a cada uno un detalle, y sé que esto no lo puedo hacer cada vez que vaya, pero esta es mi primera vez y quiero darme ese gusto".

Durante el video, la creadora también habló del desgaste físico y emocional que ha supuesto organizar el viaje: "Llevamos días regresando a la casa 10 de la noche, he tenido que comprar comida porque no me ha dado tiempo para cocinar, grabar, en fin, esta casa parece de locos".

Además confesó que la ansiedad la ha desbordado: "Si te soy sincera tengo miedo ahora mismo de todo, ay no sé por qué me siento así. Yo no sé si seré la única pero llevo más de una semana que un ojo me brinca, no como, no duermo, y lo más triste de todo es que no veo los días pasar".

Agregó que su esposo no puede acompañarla porque aún no ha recibido la residencia tras más de tres años bajo el proceso migratorio I-220A: "También tengo el alma partida porque mi esposo es I-220A y no puede ir en este momento, y ya lleva más de tres años esperando por su residencia".

El video provocó una oleada de reacciones en TikTok. Decenas de usuarios compartieron mensajes de aliento, consejos y experiencias similares. “Feliz viaje, ¡qué bueno vas a ver tus padres, qué alegría!”, escribió una seguidora. Otra comentó: “Me alegro mucho por ti, bendiciones, buen viaje”.

Hubo también mensajes de solidaridad entre quienes viven situaciones parecidas. "¡Qué alegría mi amiga!, yo llevo casi 3 años aquí sin ver a los míos, mi esposo también es I-220A", comentó una usuaria, a lo que Daiana respondió: "Es muy duro". Otra persona le dijo: "Yo no he ido y cuando vaya Dios me ayude sea así de bendecido", a lo que ella respondió: "Que sí sea corazón".

Varios usuarios se enfocaron en advertencias prácticas. “Asegura bien los ziper para que no te los abran, pésalos bien para que no tengas que pagar tanto”. Otro recomendó: “Haz paquetes grandes y échalos en bolsa de basura y séllalas con tape o cintas adhesivas y lo metes en el maletín… haciendo paquetes grandes es más difícil que te roben”.

Una seguidora con experiencia le aconsejó: “Hola, lleva tu televisor en su caja como mismo viene de fábrica, yo he llevado 6 y todos han llegado sanos. Disfruta tu viaje y a tus padres. Consejo sano: olvídate de las personas mal intencionadas”.

También hubo quien le recordó la dificultad emocional del regreso: “Nosotros llevamos 9 maletas, éramos 4, fue una locura pero reconfortante… y pórtate fuerte porque es difícil la segunda despedida, llegué con depresión”, a lo que Daiana respondió: “Dios mío, y yo que lloro de nada”.

En publicaciones anteriores, Díaz ya había explicado que le había prometido a su madre regresar al año de emigrar, pero han pasado más de tres años sin poder cumplir esa promesa. Dijo entonces que su madre está enferma, que es hija única y que la espera se ha hecho muy difícil. También confesó que su padre, trabajador de una empresa agropecuaria estatal, lleva meses sin cobrar por el cierre de granjas, y que ella es el único sustento de sus padres.

En otro video publicado en septiembre, recordó su llegada a Estados Unidos tras cruzar el Río Bravo con sus dos hijas y el agua al pecho. Aquel viaje lo hizo para reencontrarse con su esposo, que había llegado un mes antes. “Hoy podemos disfrutar de todas las maravillas de este país, y disfrutar juntos, que es lo más importante”, dijo en aquella ocasión, al celebrar su segundo aniversario en EE.UU.

En una publicación previa, además, defendió su decisión de ayudar a sus padres en Cuba aunque no tenga muebles en su casa en Estados Unidos. “La prioridad es que tengo comida y techo, y mis padres en Cuba tienen comida”, afirmó entonces, en respuesta a las críticas de quienes le reprochan no centrarse primero en su bienestar en EE.UU.

La historia de Daiana Díaz ha generado empatía por su sinceridad, su compromiso con su familia y su capacidad de mostrar, sin adornos, el sacrificio que implica para muchos cubanos emigrados poder volver a abrazar a los suyos en la isla.

