Polémica por la condición impuesta por Trump para acudir al rescate económico de Argentina

Javier Milei y Donald Trump en su más reciente encuentro en la Casa Blanca

Durante la reciente visita de Javier Milei a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos confirmó un rescate económico por 20,000 millones de dólares para Argentina.

Pero puso una condición: el apoyo depende del resultado electoral de la nación sudamericana.

“Si él pierde, no vamos a ser generosos con Argentina”, sentenció Trump frente a las cámaras, dejando al descubierto que el apoyo no es incondicional, sino político.

Las declaraciones sacudieron a la prensa, los mercados y el tablero político argentino.

Medios de prensa estadounidenses, como el New York Times, han considerado que, lejos de reforzar a Milei, lo expusieron como dependiente del favor de Washington y detonaron acusaciones de injerencia extranjera.

Un rescate con letra chica

El acuerdo con EE.UU. no es un préstamo tradicional. Se trata de un swap de divisas: Estados Unidos comprará pesos argentinos por valor de 20.000 millones de dólares.

El objetivo es reforzar reservas, frenar la devaluación y dar oxígeno antes de las elecciones legislativas del próxio 26 de octubre.

Pero Trump fue directo: la ayuda está atada a la continuidad de Milei en el poder.

“Conozco a su rival, es de extrema izquierda. Si gana esa persona, no vamos a perder el tiempo con Argentina”, dijo Trump.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también lo dejó claro: “Esta ayuda se basa en políticas sólidas. Volver a las recetas del pasado nos obligaría a reconsiderar”.

Mercado en alerta, oposición en pie de guerra

La reacción fue inmediata. Las acciones argentinas en Nueva York se desplomaron y el peso volvió a perder valor.

El mensaje de Trump generó más dudas que certezas: ¿el apoyo financiero se cae si el oficialismo pierde?

Desde la oposición calificaron las declaraciones de “extorsión” y “chantaje electoral”.

Para analistas locales e internacionales, Trump cruzó una línea peligrosa al condicionar asistencia financiera a un resultado electoral.

“Lo que pudo ser una ayuda terminó sonando a amenaza”, afirmó el consultor político Lucas Romero.

El Gobierno argentino intentó matizar la afirmación

Desde Buenos Aires, el vocero Manuel Adorni y la ministra Patricia Bullrich salieron a aclarar.

Dijeron que Trump se refería a las elecciones presidenciales de 2027, no a las legislativas de este mes de octubre.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Trump habló en presente y reiteró su condición varias veces.

Milei, por su parte, agradeció el respaldo, elogió a Trump por su rol en Medio Oriente y lo propuso públicamente para el Nobel de la Paz. También presentó la ayuda como una solución a la escasez de divisas.

“Nos van a salir los dólares hasta por las orejas”, dijo el presidente sudamericano.

Riesgos de una alianza desequilibrada

El respaldo de Trump tiene un costo político. En Argentina, la imagen del presidente estadounidense es mayormente negativa: Más del 60 % de los ciudadanos desconfía de él.

El riesgo es que la cercanía con Trump termine siendo un lastre para Milei.

Además, la estrategia de atarse a Washington ya generó roces en la región.

Trump justificó el rescate como parte de su lucha contra la influencia de China en América Latina y dijo que Milei “quiere expulsar a China de Argentina”.

Un tono que recuerda a la Guerra Fría y que inquieta a otros socios regionales.

Trump no dejó lugar a dudas: el futuro económico de Argentina, bajo su visión, depende de que Milei gane las elecciones.

