Trump amenaza con acabar con algunas ayudas públicas si continúa el cierre del gobierno: Esto ha dicho

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado la presión sobre el Congreso, y concreto sobre los demócratas, al advertir que eliminará programas de ayudas públicas si persiste el cierre del gobierno federal, que este martes alcanzó su decimocuarto día sin visos de resolverse.

En una comparecencia ante la prensa desde la Casa Blanca, Trump lanzó una de sus amenazas más polémicas desde el inicio de la paralización administrativa.

“Los demócratas están siendo asesinados por el cierre gubernamental, estamos cerrando sus programas a los que nos opusimos y nunca volverán”, declaró con tono desafiante.

El mandatario aseguró que se encuentra preparado para presentar una lista de programas gubernamentales respaldados por los demócratas a los que pondrá fin si el estancamiento legislativo continúa una semana más.

Aunque no ofreció detalles específicos, sí dejó claro que se trataría de iniciativas que calificó como “escandalosas y semicomunistas”; y remató con una advertencia tajante: "Nunca van a volver".

Un Congreso empantanado

Mientras tanto, el Senado estadounidense celebró su octava votación sobre una propuesta previamente aprobada por la Cámara de Representantes.

Sin embargo, una vez más, los legisladores no lograron alcanzar un consenso.

La falta de acuerdo refleja el profundo estancamiento entre ambos partidos, justo cuando se aproxima la temporada de festividades, lo que agrava el clima de incertidumbre.

Las negociaciones se encuentran bloqueadas por las diferencias en prioridades: los demócratas insisten en incluir mayores beneficios en salud pública, mientras que los republicanos exigen aprobar el presupuesto tal como está, negándose a sentarse a negociar ajustes.

Consecuencias del cierre: Despidos y caos operativo

El actual cierre gubernamental, impulsado por una disputa entre republicanos y demócratas en torno a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), mantiene inoperantes varias agencias y ha dejado sin salario a decenas de miles de empleados federales.

El impacto del cierre ya se deja sentir con fuerza en varios sectores clave.

Según informaciones oficiales, cientos de empleados federales han sido despedidos por orden directa de la Casa Blanca, sumiendo a numerosas familias en la incertidumbre económica justo en vísperas de fin de año.

Además, el país enfrenta retrasos significativos en el tráfico aéreo y un aumento de las demoras en los cruces fronterizos con México, debido a la falta de personal operativo en agencias clave.

Las afectaciones no solo se limitan a lo económico, sino también a la seguridad nacional y al funcionamiento ordinario de la administración.

¿Qué sigue?

La advertencia de Trump marca una escalada en la estrategia de presión hacia los demócratas, con consecuencias potenciales para los sectores más vulnerables de la sociedad estadounidense.

Si se concreta la amenaza, el debate nacional podría girar en torno a qué programas serán afectados, y si el cierre se está utilizando como herramienta de chantaje político.

Por ahora, el país sigue paralizado a nivel institucional, mientras crece la incertidumbre entre empleados, viajeros, comunidades fronterizas y beneficiarios de ayudas públicas.

El lunes, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, advirtió que el actual cierre del gobierno amenaza con convertirse en el más largo de la historia del país.