María Corina Machado dedica el Premio Nobel de la Paz a los cubanos

La líder opositora venezolana María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, afirmó que su reconocimiento “no es solo por Venezuela, sino por toda América Latina”, y dedicó el galardón al pueblo cubano, al que llamó “hermano de causa” en su lucha contra las dictaduras de la región.

En entrevista exclusiva con Martí Noticias, ofrecida desde la clandestinidad en Venezuela, Machado aseguró que el reconocimiento llega en un momento “decisivo” de la historia del país.

“Estamos ya en una fase resolutiva, en la etapa final, después de 26 años de tiranía. Hemos enfrentado una dictadura feroz, con miles de asesinados, presos y desaparecidos. Pero hoy la libertad está más cerca que nunca”, subrayó.

La dirigente agradeció el apoyo del pueblo cubano dentro y fuera de la Isla. “Siempre lo he dicho: es la misma lucha. Tan pronto liberemos a Venezuela, seguiremos por la libertad de Cuba y de Nicaragua. Este Premio Nobel no es solo de los venezolanos, es también de los cubanos”, afirmó Machado.

La líder opositora, perseguida e inhabilitada durante años por el régimen de Nicolás Maduro, señaló que el reconocimiento del Comité Nobel “envía un mensaje poderoso al mundo: América Latina es hoy una prioridad en la defensa de la democracia y los derechos humanos”.

Machado también reaccionó al reciente anuncio del presidente Donald Trump, quien confirmó que la CIA tiene autorización para operar en territorio venezolano.

“El pueblo venezolano agradece con toda el alma la posición firme de la administración Trump. Hemos alertado durante años que en Venezuela no hay una dictadura más, sino un sistema criminal y narcoterrorista que ha entregado nuestro territorio y recursos a enemigos de Occidente”, señaló.

Según Machado, el régimen de Maduro financia su aparato represivo con recursos del narcotráfico y del crimen organizado: “Cada dólar que se corta en esas redes es un golpe directo a Maduro, porque ese dinero lo usa para reprimir y expandir sus actividades delictivas”.

La opositora recordó que la alianza entre La Habana y Caracas comenzó con la llegada de Hugo Chávez al poder, cuando Fidel Castro comprendió el valor estratégico del petróleo venezolano.

“Fue la entrega total de la soberanía nacional. Los agentes cubanos se infiltraron en nuestros cuerpos de inteligencia, en las Fuerzas Armadas, en los organismos de identidad y en ministerios clave. Venezuela sigue regalando petróleo a Cuba, que lo revende mientras el pueblo cubano vive en la oscuridad”, denunció.

Machado advirtió que el eje formado por Cuba, Venezuela y Nicaragua “se extiende y coopera activamente, compartiendo tecnología, dinero e inteligencia”, pero sostuvo que “el tiempo de la impunidad terminó”.

“Estamos viendo una respuesta concertada de las democracias de América Latina junto al gobierno de Estados Unidos. Esta puede ser la hora de la liberación. Lo que ocurra en Venezuela generará una ola de esperanza que abarcará a toda la región”, afirmó.

También dirigió unas palabras al pueblo cubano: “Sé que han resistido con dignidad y amor a su país. No pierdan la fe. Tenemos grandes aliados en el Congreso de Estados Unidos: Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez, María Elvira Salazar, Marco Rubio… todos comprometidos con la libertad de Cuba y Venezuela. Llegará el día en que podamos abrazarnos en una Cuba libre y una Venezuela democrática”.

La Nobel venezolana destacó el papel de las mujeres en la resistencia contra los regímenes autoritarios y cerró su mensaje recordando a las Damas de Blanco: “Las quiero mucho. Son ejemplo de valentía y dignidad. Somos hermanas de la misma lucha”.