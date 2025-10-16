Tras nominar a Machado, líderes de Florida apuestan por Trump como Nobel de la Paz

Vídeos relacionados:

Los líderes políticos de Florida que impulsaron la nominación de la venezolana María Corina Machado al Premio Nobel de la Paz expresaron su deseo de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea el próximo en recibir ese reconocimiento internacional.

Según reportó la agencia EFE, el congresista republicano Carlos Giménez afirmó durante un acto en honor a Machado, celebrado en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami, que los recientes acontecimientos en Israel “dicen que nuestro presidente quizás gane el Nobel el próximo año”.

Giménez se refirió a la liberación de 20 rehenes israelíes en la primera fase del plan de paz impulsado por Estados Unidos.

“Machado dedicó el premio al presidente porque ella lo sabe”, añadió el legislador cubanoamericano, destacando el papel de Trump en la negociación.

Los congresistas que respaldaron la candidatura de Machado la describieron en su carta de nominación como “una destacada líder política venezolana cuyo compromiso inquebrantable con la democracia y los derechos humanos ha inspirado a millones, tanto en su país como en todo el mundo”.

En el acto participaron también los representantes María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, junto al secretario de Estado Marco Rubio, quien fue uno de los 12 nominadores de la opositora venezolana.

Giménez subrayó que la elección de Machado para el Nobel “es un poderoso mensaje a Maduro”, al que calificó de “narcotraficante y terrorista ilegítimo”.

“El presidente de Estados Unidos está enseñando con sus acciones que no tolerará más esto”, declaró el congresista, quien celebró además el liderazgo de Trump en la liberación de los rehenes.

En su cuenta de X, Giménez escribió: “Nuestra comunidad está con la ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, una luchadora valiente contra el dictador narcoterrorista Nicolás Maduro, que dedicó su victoria al pueblo de Venezuela y al presidente Trump”.

“El próximo año el presidente Trump debería ganar el Nobel por su trabajo para poner fin a tantos conflictos globales”, agregó el legislador republicano, quien también agradeció al mandatario por “asegurar la liberación de todos los rehenes israelíes con vida y avanzar en la paz en Medio Oriente”.

Durante la ceremonia, transmitida parcialmente desde Venezuela, Machado envió un mensaje de agradecimiento al pueblo de Cuba y de Nicaragua, asegurando que “la nuestra es la misma lucha; al liberar a Venezuela, vamos a liberar también a sus pueblos”.

Al evento asistieron líderes académicos y religiosos del sur de Florida, incluida Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College, quienes compararon la lucha de Machado con la de figuras históricas como Mahatma Gandhi y Martin Luther King.

Donald Trump proclamó el lunes pasado el fin de la guerra en Gaza durante un discurso ante la Knéset, el Parlamento israelí, donde anunció el comienzo de una nueva etapa de paz, cooperación y reconstrucción en el Medio Oriente. Este hecho, sin dudas, sería uno de los principales pilares que sostendrían su postulación al premio Nobel de la Paz.

