El Caribe en alerta: Onda tropical podría intensificarse en los próximos días

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) emitió este jueves una advertencia sobre una onda tropical localizada en el Atlántico central que podría desarrollarse lentamente al avanzar hacia el Caribe medio en los próximos días.

Según el boletín oficial de las 2:00 p.m. (hora del Este), la onda se desplaza hacia el oeste a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora, con condiciones que podrían favorecer su organización una vez alcance las aguas cálidas del Caribe.

“Una onda tropical ubicada sobre el Atlántico central tropical podría desarrollarse lentamente cuando alcance la porción central del mar Caribe a mediados de la próxima semana”, indicó el NHC en su informe, firmado por el pronosticador Michael Cangialosi.

De momento, el centro estadounidense estima una baja probabilidad de formación: 0% en las próximas 48 horas y 20% a siete días.

Sin embargo, las autoridades meteorológicas insisten en mantener la vigilancia activa debido a la persistencia de temperaturas oceánicas elevadas, que podrían facilitar un desarrollo más rápido de lo previsto.

Expertos recuerdan que octubre es uno de los meses más peligrosos del año para la formación de huracanes en el Caribe, especialmente para Cuba, el occidente del mar Caribe y el Golfo de México.

Desde el Centro Meteorológico Provincial de Ciego de Ávila, el especialista R. Galardy advirtió que las aguas del Caribe mantienen temperaturas altas, lo que crea un ambiente propicio para el desarrollo de ciclones tropicales.

“Las trayectorias de los sistemas tropicales en octubre tienden a desplazarse más cerca del territorio cubano, incrementando la amenaza sobre el país”, señaló el meteorólogo en un comunicado publicado en redes sociales.

Entre los eventos históricos de este mes se registran 13 ciclones tropicales que han impactado la provincia avileña, desde depresiones hasta huracanes de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Los expertos recomiendan a la población de Cuba y el Caribe mantenerse informada a través de los canales oficiales del servicio meteorológico, revisar los planes familiares ante huracanes, asegurar viviendas y evitar la complacencia tras el pico ciclónico de septiembre.