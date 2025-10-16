Anamely Ramos pierde a su abuela en medio del caos sanitario cubano: “Pensábamos que era dengue”

Vídeos relacionados:

La activista cubana Anamely Ramos denunció la muerte de su abuela en Camagüey, en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país y la falta de transparencia del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) respecto al incremento de casos de dengue y otras enfermedades virales.

“Pensábamos que era dengue pero luego ya no sabíamos. Porque así están muriendo muchas personas en Cuba, sin saber siquiera de qué”, escribió Ramos en su perfil de Facebook, donde relató las dificultades que enfrentó su familia incluso para poder enterrar a la anciana.

Captura de Facebook/Anamely Ramos

Según contó, las autoridades del cementerio de Camagüey decidieron no enterrar a nadie ese día porque no tenían condiciones mínimas para hacerlo debido a las lluvias, por lo que su familia se vio obligada a cremar el cuerpo tras casi un día de espera para recibir las cenizas.

La exprofesora universitaria y miembro del Movimiento San Isidro (MSI) dedicó un texto a su abuela, en el que lamentó que en Cuba “la gente se está muriendo. De muchas maneras. Hoy en Cuba la vida y la muerte cada vez se desdibujan más”, y advirtió que “verlo desde fuera no es menos doloroso”.

Ramos no ha podido regresar a la isla desde 2022, cuando el régimen cubano le prohibió la entrada a su país natal, una decisión que fue ejecutada por la aerolínea American Airlines bajo órdenes del gobierno de La Habana.

Lo más leído hoy:

Un contraste con la versión oficial

Las palabras de Ramos coinciden con un momento de creciente alarma entre los cubanos por la expansión del dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores, mientras el MINSAP apenas reconoció tres muertes por dengue en todo el país en lo que va de 2025.

La cifra, presentada por la viceministra de Salud Pública Carilda Peña García, es el primer reconocimiento oficial de fallecimientos por esta causa en el año, tras semanas de negación institucional y desmentidos frente a reportes ciudadanos sobre el aumento de casos graves, especialmente en Matanzas.

Pese a que el ministerio aseguró que las muertes fueron “respaldadas por estudios necrológicos”, no ofreció detalles sobre las edades, provincias o condiciones clínicas de los fallecidos, lo que alimenta la desconfianza pública.

Mientras tanto, los testimonios de familiares —como el de Anamely Ramos— exponen la precariedad de los hospitales, la falta de reactivos, el colapso del sistema funerario y el desamparo de los pacientes en sus hogares.

“Sé que muchos pensarán que estoy usando temas personales para hacer política. No me importa. La única política que a mí me interesa es la que se activa cuando la dignidad de los seres humanos se pisotea y eso puede pasar en la vida, pero también en la muerte”, escribió la activista.

Desde el exilio forzado, Ramos expresó su dolor por no poder despedirse: “La única manera que encontré en este momento de mantenerme cerca estando lejos”, dijo, acompañando su publicación con una foto de su abuela junto a su hijo, cuando estaba pequeño.

Su testimonio se suma a los de muchos cubanos que denuncian el colapso sanitario y la opacidad oficial en un país donde —como ella escribió— “la vida y la muerte cada vez se desdibujan más”.

Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cuba y el dengue