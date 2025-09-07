Maykel Osorbo: Denuncian provocación en prisión para aumentarle la condena

La activista Anamely Ramos denunció en una transmisión en vivo que el rapero cubano Maykel Osorbo.

Anamely Ramos, activista y amiga del rapero cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, denunció este viernes que el artista enfrenta una nueva maniobra fabricada en la cárcel para provocarlo y justificar un aumento de su condena.

En una transmisión en vivo desde la página del propio Osorbo, la opositora aseguró que fue el propio cantante quien la llamó desde prisión para alertar sobre la situación y pedirle que hiciera pública la denuncia.

“Lo que quieren es que él reaccione, que se comporte como fue en el pasado, para después abrirle otra causa y alargarle la condena”, advirtió Ramos, quien describió lo ocurrido como una estrategia de la Seguridad del Estado.

Según relató la activista, Osorbo lleva meses sometido a presiones constantes desde que fue trasladado a una nueva compañía dentro de la prisión. Primero intentaron aislarlo instalando una cámara de vigilancia, luego provocaron enfrentamientos con presos comunes, e incluso llegó a registrarse un altercado en el que otro recluso lo agredió físicamente.

En aquel episodio, Osorbo, Premio Grammy Latino 2021 por el tema Patria y Vida, se negó a responder con violencia. Aun así, las autoridades intentaron imputarle cargos de “daños” tras un forcejeo en el que se rompieron pertenencias del agresor.

Ahora, denunció Ramos, colocaron en el área donde se encuentra el artista a un recluso de alto perfil, vinculado a un motín carcelario con saldo de muertos en 2006, lo que eleva el riesgo de un nuevo conflicto fabricado.

“No le tengo miedo, pero es una alerta”

De acuerdo con el testimonio transmitido por Ramos, Osorbo fue claro en su mensaje: “Yo no le tengo miedo a ese preso, yo no le tengo miedo a nadie, pero esto es una alerta porque yo sé lo que ellos quieren conseguir”.

La activista responsabilizó a las autoridades cubanas de cualquier represalia o incidente que pueda derivarse de estas provocaciones. “Ellos saben que Maykel no está solo, que sigue teniendo influencia, que la gente lo quiere y lo va a apoyar, pero aun así insisten en ponerlo en riesgo”, recalcó.

Maykel Osorbo, una de las voces del himno opositor Patria y Vida, cumple una condena de nueve años por cargos de “desacato, atentado y desórdenes públicos”.

Organismos internacionales y ONG de derechos humanos han denunciado el carácter político de su encarcelamiento y exigido su liberación inmediata.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de los presos políticos en Cuba y las tácticas de hostigamiento utilizadas en las cárceles del régimen para quebrar a figuras incómodas, pero que, como Osorbo, continúan siendo símbolos de resistencia dentro y fuera de la isla.

