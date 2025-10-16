Vídeos relacionados:
La hija mayor del fallecido reguetonero cubano El Taiger, Yaliet Carvajal, compartió una imagen que ha despertado nostalgia y curiosidad entre los fanáticos del artista. En la foto aparece en un estudio de grabación de Miami junto a El Chacal y The Yabo, dos músicos que fueron grandes amigos de su padre.
“Feliz de conocerlos y pasar un rato con ustedes. Sorpresas. Mi papá, el @el_taiger, está feliz de verme con buenos amigos de él”, escribió Yaliet en su publicación, dejando entrever que podrían venir proyectos musicales en camino.
El encuentro, captado en un ambiente relajado, generó cientos de reacciones en pocas horas. Entre los comentarios más destacados estuvo el de la esposa de Yulién Oviedo, quien escribió: “Tu papi lo dijo, te escuché cantar y me encantó. Deseo que seas todo lo grande que a él le hubiera gustado. Miles de bendiciones, hermosa”, insinuando que la joven podría estar preparando algo relacionado con la música.
Otros usuarios también aplaudieron el momento con mensajes de apoyo y ternura: “Hermosa princesa, aquí estamos para ti forever” y “Mucho éxito, los mereces. Dios siempre te bendiga”, se leen entre los cientos de comentarios que inundaron el post.
Aunque Yaliet no ha confirmado si su visita al estudio está relacionada con un proyecto musical, la mención a “sorpresas” y la compañía de artistas consolidados del género urbano alimentan la expectativa entre los seguidores del fallecido intérprete de "La historia".
El encuentro con El Chacal y The Yabo también ha sido interpretado por muchos como un gesto de cariño y apoyo hacia la hija del cantante, pero también como un posible guiño al futuro artístico de Yaliet. Cabe destacar que su hermana menor, Ana Paloma, una de los cuatro hijos de El Taiger, ya ha dado sus primeros pasos en la música y ha enamorado a los fans con su voz y desparpajo.
Preguntas frecuentes sobre Yaliet Carvajal y su posible carrera musical
¿Yaliet Carvajal seguirá una carrera en la música como su padre El Taiger?
Yaliet Carvajal no ha confirmado oficialmente si seguirá una carrera musical, pero su reciente visita a un estudio de grabación en Miami junto a músicos amigos de su padre ha generado especulaciones de que podría estar trabajando en un proyecto musical. La expectativa entre los seguidores de El Taiger es alta, dadas las "sorpresas" que mencionó Yaliet en su publicación en redes sociales.
¿Cómo ha impactado la muerte de El Taiger a sus hijas?
La muerte de El Taiger ha dejado un profundo vacío en la vida de sus hijas. Yaliet y Ana Paloma, en particular, han expresado su dolor y nostalgia en varias publicaciones en redes sociales, recordándolo con cariño y dedicándole mensajes emotivos. Ambas han encontrado inspiración en su legado para perseguir sus sueños, con Yaliet explorando el emprendimiento y posiblemente la música, mientras que Ana Paloma avanza en su carrera musical.
¿Qué otros proyectos tiene Yaliet Carvajal además de la música?
Además de un posible interés en la música, Yaliet Carvajal ha lanzado su propia línea de brillos labiales llamada “Princess Yaliet”, en colaboración con la firma Angie’s Gloss. Este emprendimiento está dirigido especialmente a niñas, utilizando ingredientes seguros y empaques amigables. Yaliet ha demostrado madurez y creatividad al llevar a cabo este proyecto, que también honra la memoria de su padre.
