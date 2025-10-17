Incendio doméstico en Holguín es controlado a tiempo por bomberos

Vídeos relacionados:

Un incendio doméstico ocurrido la noche de este jueves en una vivienda ubicada en la intersección de Carretera Central y Cable, en la ciudad de Holguín, fue controlado a tiempo por el Cuerpo de Bomberos del Comando 25, que evitaron una tragedia mayor.

El siniestro se originó alrededor de las 8:00 p.m., cuando una sartén con aceite fue dejada desatendida sobre un fogón de gas encendido, según informó el propio cuerpo de bomberos en un comunicado difundido en redes sociales.

Al llegar al lugar, los expertos realizaron una exploración inmediata y cerraron de forma segura el suministro de gas licuado antes de proceder a extinguir las llamas, que ya comenzaban a extenderse por el área de la cocina, informó el perfil oficialista Realidades desde Holguín en Facebook.

“Gracias a la alerta temprana y a la rápida actuación de los efectivos, el fuego fue sofocado antes de causar mayores daños”, indicó la nota.

El informe precisa que no hubo pérdidas humanas ni personas lesionadas, y que los daños materiales fueron mínimos. Los vecinos de la zona colaboraron en el control de la situación antes de la llegada de los bomberos, lo que contribuyó a evitar que el incendio se propagara, subrayó.

El Cuerpo de Bomberos aprovechó el incidente para reiterar a las familias no dejar la cocina desatendida mientras se manipulan aceites, líquidos inflamables o equipos de gas.

“El aceite en una sartén puede alcanzar su punto de ignición en cuestión de segundos y provocar un incendio devastador”, advirtió.

El hecho se suma a otros pequeños incendios domésticos registrados en la provincia en lo que va de mes, la mayoría provocados por negligencias en el manejo de equipos de cocción y conexiones de gas.