Motos eléctricas han provocado 32 incendios en Villa Clara en lo que va de año

El auge de las motos eléctricas en Cuba, convertidas en alternativa imprescindible ante la escasez de combustible y el colapso del transporte público, sigue acompañado de un riesgo creciente: los incendios vinculados a sus baterías.

Solo en la provincia de Villa Clara, el Cuerpo de Bomberos reporta 32 siniestros entre enero y octubre de este año, con un saldo de pérdidas materiales valoradas en unos 95 millones de pesos.

Según declaraciones ofrecidas a la Agencia Cubana de Noticias (ACN), el sector residencial ha sido el más afectado, con 20 incendios ocurridos dentro de viviendas; otros diez se registraron en la vía pública y dos en instituciones estatales.

El teniente coronel Ernesto Lima Guevara, jefe de Operaciones del Departamento, alertó que la situación más crítica la sufren directamente los ciudadanos, quienes pierden no solo sus vehículos, sino también bienes materiales y, en ocasiones, la seguridad de sus hogares.

Las autoridades identifican como causas principales la negligencia de los usuarios y las reparaciones inadecuadas de las baterías, en particular en motocicletas eléctricas.

Jorge García Arbelo, jefe de la unidad técnica de prevención de incendios, subrayó que la manipulación incorrecta incrementa los riesgos: conectar las baterías aún calientes sin dejarlas enfriar al menos 30 minutos, sobrecargarlas más allá de las ocho horas recomendadas por los fabricantes, mojarlas al lavar la moto o exponerlas al sol.

A ello se suman el uso de extensiones en mal estado y las reparaciones informales, factores que multiplican las probabilidades de explosión y fuego.

El problema, sin embargo, no es exclusivo de Villa Clara.

En los últimos meses, incendios similares han sido reportados en Santiago de Cuba, La Habana, Sancti Spíritus y Guantánamo, muchos de ellos dentro de viviendas y con riesgo para las familias.

La semana pasada, un fuego en la ciudad de Holguín fue causado por la explosión de una batería de litio previamente reparada. Aunque los bomberos lograron controlarlo, la casa sufrió daños estructurales y sus habitantes perdieron pertenencias.

En otros casos, como uno ocurrido en septiembre en la barriada habanera de Lawton, la ausencia de respuesta de los bomberos obligó a los vecinos a sofocar las llamas por su cuenta.

Los especialistas advierten que la situación se agrava en el contexto cubano, donde el sistema eléctrico nacional es inestable, con frecuentes apagones y fluctuaciones de voltaje que afectan directamente la carga de los dispositivos.

La falta de cargadores originales y la dependencia de repuestos de dudosa calidad terminan convirtiendo a estos vehículos en una fuente permanente de peligro.

Ante la multiplicación de incidentes, se han emitido varias recomendaciones básicas: no sobrecargar las baterías, desconectarlas al alcanzar el 100 %, no dejarlas cargando de noche o sin supervisión, evitar colocarlas cerca de materiales inflamables y utilizar siempre cargadores originales.

No obstante, la aplicación de estas normas en un país con limitaciones de recursos resulta difícil, y el recurso a soluciones improvisadas continúa siendo la norma.

Mientras tanto, la demanda de motorinas sigue en aumento. Para miles de cubanos representan la única opción de movilidad diaria, pero también un riesgo latente en medio de la crisis económica.

La proliferación de incendios refleja no solo la imprudencia de algunos usuarios, sino también la ausencia de regulaciones estrictas y de un sistema efectivo de control y educación sobre el uso seguro de estos vehículos.

El balance en Villa Clara es apenas un ejemplo de lo que ocurre en toda la isla: las motorinas alivian la falta de transporte, pero también generan nuevos peligros que las autoridades aún no logran contener.

Preguntas Frecuentes sobre Incendios de Motos Eléctricas en Cuba